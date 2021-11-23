坐過站不給臨停！乘客不爽暴打司機　國光客運：將給法律協助

▲國光客運一輛通往基隆的巴士上上演全武行。（圖／記者張君豪翻攝）

記者許維寧／台北報導

台北市信義區爆發一起搭乘公車民眾坐過站毆打司機的案件。根據信義區警方指出，今天（11/23）中午接獲民眾報案，稱1815號公路客運上爆發肢體衝突，經初步調查後竟是乘客坐過站要求司機路邊停車未果便拳腳相向。司機任職公司國光客運表示，公司將全力協助受害司機並給予法律支援，若坐過站依規定只能於下一站停靠下車。

今天中午信義區警局接獲民眾報案，稱基隆路一段156號前，一輛1815號台北往金山青年活動中心客運上一名乘客毆打司機。據信義警方調查，起因於乘客搭乘客運坐過站，由於過站後車輛將駛上堤頂大道直達基隆市府路，乘客發現過站後便要求簡姓司機於路邊停車，但司機告知依公司規定不可任意於站牌外停靠，未料乘客卻當場發怒、毆打司機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

警方表示，由於兩人身上都有輕微受傷，雙方都堅持提告傷害，目前兩人仍在信義警分局三張犁派出所內接受警詢，警方將依刑法傷害罪移送偵辦。

遭毆司機任職公司國光客運表示，目前司機已經前往醫院驗傷，證明書上記載，司機於上班途中遭陌生乘客以手腳攻擊，目前左臉有擦挫傷、右上側門牙也有損傷鬆動。

國光客運稽查單位聲明，司機已經報案處理，將全力協助駕駛同仁維護權利，法務部門將提供相關法務支援，也提醒乘客下車前務必按鈴，若錯過下車站位，只能等到下一個站位再停靠。駕駛按規定只能停靠核定站位上下客，以維護行車安全。