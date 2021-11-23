點名連勝文「邊罵AZ邊偷打」　楊蕙如挨告誹謗不起訴原因曝

▲楊蕙如臉書點名連勝文「偷打疫苗」挨告加重誹謗後獲得撤告。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

卡神楊蕙如6月間在臉書發文，點名張顯耀、連勝文、丁守中「一邊罵AZ一邊偷打」，連勝文怒告楊蕙如涉嫌加重誹謗，希望打官司證明自己沒有偷打疫苗，檢察官說明除了刑事追訴，還有民事求償、恢復名譽途徑可循後，連勝文日前具狀表明撤回告訴，但「未撤回其他相關權利」，台北地檢署23日處分楊蕙如不起訴。

楊蕙如因組織網軍攻擊台僑日本關西機場事件，侮辱外交部大阪辦事，11月才和共犯楊福明分別被台北地院依侮辱公署罪，各判刑6月、得易科罰金，可上訴高院。

2021年6月初，台北市爆發好心肝診所偷打疫苗事件，引爆全台權貴疫苗爭議之際，楊蕙如在6月26日臉書發文「看看那些一邊罵AZ一邊偷打的人，張顯耀、連勝文、丁守中，如果你聽信他們各種的造謠，以為打AZ不好就不去打，就中了他們的詭計，他們嘴巴說要進中共疫苗，結果自己不是偷偷打AZ？嘴巴說AZ沒人要打，結果都偷偷去打好心肝。」

▲連勝文希望透過訴訟方式證明自己沒有偷打疫苗。（資料照／記者賴文萱攝）

連勝文認為被造謠偷打疫苗，委由律師向台北地檢署遞狀，控告楊蕙如涉嫌妨害名譽加重誹謗罪，楊蕙如得知後表示，「想不到2014台北市長選舉的兩個得票數最多的候選人都這麼恨我，我真的為自己感到驕傲！」

楊蕙如解釋，發文不是指連勝文偷打，而是指連家有人先打到疫苗了，事關公益，可受公評。檢察官開庭希望雙方和解，並透過律師轉告連勝文，除了刑事之外，民事法院更多訴訟方式可進行，果然連勝文日前具狀表示撤告，但強調只是撤回刑事告訴，未撤回其他相關權利，似乎有意轉戰民事求償、恢復名譽等官司。

療癒！紓壓！心訣大公開