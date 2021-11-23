3個月小鸚鵡走失…國中小主人急哭　牠在派出所到處撒嬌

記者白珈陽／台中報導

台中市第二警分局育才派出所22日晚間接獲民眾報案拾獲遺失物，有民眾撿到一隻小鸚鵡，腳上繫有腳環，研判應有主人，因此將牠帶往派出所請警方協尋。小鸚鵡一點都不怕生，輪流在員警肩上撒嬌，相當親人，警方查出鸚鵡品種為「玄鳳鸚鵡」，僅2、3個月大，透過上網蒐查發現鸚鵡主人已在社團網路張貼協尋貼文，趕緊連絡主人張姓女子，順利將鸚鵡歸還。

▲玄鳳鸚鵡「點點」出生僅2、3個月不慎走失，昨晚被民眾尋獲，警方通知主人將其領回。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第二警分局表示，22日晚間9時許有熱心民眾帶著一隻小鸚鵡走進育才派出所，稱其應是走失了，將鸚鵡交給員警後便離去。女警許珈珈發現鸚鵡腳上有腳環、上面寫有編號，猜測鸚鵡是貪玩偷跑出門結果迷了路，許珈珈先前有替迷失寵物尋找主人的經驗，遂透過臉書在各大寵物社團尋找，果然在「小小鳥兒要回家-公開協尋社團」裡面看到走失地點、毛色特徵都符合的協尋PO文，順利聯繫到主人張女。

張女接獲警方通知後，帶著就讀國中的女兒飛奔到派出所，張女向警方說，小鸚鵡名叫「點點」，才剛出生2、3個月大，還飛不遠也不會說話，但相當親人，平時在家中都自由活動，捨不得將牠關在鳥籠。21日晚間趁家人打開門，小鸚鵡跌跌撞撞的飛出家門，等家人們回過神驚覺「點點」不見了都心急如焚，讀國中的女兒還急哭了，幸好鄰居建議可以在臉書協尋寵物鳥的社團PO文，又遇上熱心民眾及積極熱心的員警幫忙，否則當晚氣溫驟降，後果真不敢想像。

台中市第二警分局長陳家銘表示，警察機關未具有動物保護專業知能與空間設備，難以進行活體動物之收容及處置，若民眾拾獲活體動物時一般員警會聯絡動保處，此次員警深知現今網路社團力量大，果然迅速替鸚鵡找到主人，提醒養鳥的民眾除了加裝特色腳環以供辨識，最好能加上飼主電話，方便進一步聯繫。

▲張女接獲警方通知趕緊前往派出所，將鸚鵡「點點」領回。（圖／記者白珈陽翻攝）

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