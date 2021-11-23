顏寬恒林靜儀再同框　握手道早安...互拿對方黨主席開刀

記者白珈陽／台中報導

台中第二選區立委補選戰況激烈，藍綠候選人顏寬恒、林靜儀23日上午再度同框，2人受邀參加龍井區龍泉岩清水祖師廟法會活動，顏看到林主動上前握手，林則回應「早」，其餘未有更多互動。2人受訪時將矛頭指向敵營黨主席，顏寬恒認為總統蔡英文近來在臉書針對四大公投發出了10多篇文章，卻遲遲未有對重大治安案件的重視，「令人痛心疾首」；林靜儀則批國民黨主席朱立倫不了解地方，「建議他（顏寬恒）不要跟著朱主席的口徑去處理。」

▲顏寬恒、林靜儀23日上午再度同框。（圖／記者白珈陽翻攝）

顏寬恒昨在臉書PO文，痛批政府對於近日多起重大治安案件不重視，「對於在乎的議題，反應的效率堪稱世界第一」，他指出，社會治安分崩離析，2016年王景玉隨機殺人事件後，那位放了追悼卡片、承諾要彌補社會安全網的「蔡阿姨，您看見了嗎？」

顏寬恒今進一步說明，從屏東挖眼案到桃園口罩殺人案，這幾個月的時間，發生這麼多重大社會案件，讓人民生命慘遭屠殺，卻沒有看到總統任何隻字片語，但是對四大公投發出10篇以上的貼文，受到社會譴責、要求後，才發了簡短的文字，連梗圖都沒有、懶得做，「我們真的是痛心疾首」。

▲顏寬恒昨在臉書痛批總統蔡英文不重視治安。（圖／截取自臉書）

顏寬恒說，他看不到國家元首對治安重視，利用網路、媒體黨同伐異，甚至質疑「姓顏的就不能關心治安、不能協助維護治安」，這種說法不是國家元首或政府高官應有的作為，如果姓顏的就不能關心治安問題、不能為治安盡心盡力，他想請教，因為父親犯案，現任市長、議員是否也要遭受同等對待，都不能接觸政治？外界將父執輩過去的作為與他做連結，「因為父親以前犯過刑事案件，子女就有罪推定、非良善，這樣的說法是否太過偏激？」

對此，林靜儀表示，她看顏寬恒的發文，應是跟著朱立倫的發文，她覺得，不論是對公投的四個立場或朱立倫的某些作為，事實上，顏寬恒都應該比朱立倫更知道地方對相關問題的看法，「我比較建議他不要跟著朱主席的口徑去處理，包含之前他說四個同意，後來朱立倫也改了。」她相信顏寬恒可以有自己的立場跟意見。

▲顏寬恒、林靜儀受邀參加龍井區龍泉岩清水祖師廟法會活動。（圖／林靜儀團隊提供）