無法原諒瑪莎惡少！道歉還強押下跪暴打　男大生被迫休學天天生氣

▲宋姓男大生明將出院，宋母今日出面受訪。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

宋姓男大生7日凌晨不慎與瑪莎拉蒂3惡少擦撞，竟遭對方圍毆暴打，致使顱內出血、顱底骨折重傷昏迷入院，甚至一度命危，經台中榮總全力搶救，宋男順利恢復意識，將於明日上午出院。宋母今日下午受訪表示，兒子清醒後只記得他要保護同學、1人挨揍就好，但對於挨打過程卻印象薄弱，醒來發現自己頭部縫了46針、剃了光頭，讓重視外表的他相當不能接受，幾乎每天發脾氣，由於醫院建議先辦理養傷，等同被迫休學，種種處境讓兒子非常沮喪。

宋母今日下午於台中榮總醫院受訪，她說，兒子傷後動手術「從左耳上面到後腦繞一圈直到右耳，打開頭蓋骨」，術後縫了46針，目前是頭髮剃光的狀態，因兒子從前就重視外表，打扮有獨特風格，因此他對現在的外型很不滿意。宋母說，疑因手術影響視神經，兒子目前左右眼有外斜視、上斜視、複視等後遺症，因此目前平衡感不佳，需要持續追蹤，若醫生觀察3至6月後仍有此情形，不排除再進行手術矯正。

宋母表示，術後兒子情緒不穩定，常會對她發脾氣，可在案發前兒子是性情開朗、常找朋友外出遊玩。宋母指出，兒子回想到案發當天，覺得非常氣憤，認為他基於保護同學，他一個人被打沒關係，但為什麼道歉過後對方卻還不願意放過他，更將他強押下跪打成重傷，他生氣地告訴宋母「我無法忘記當初被打了後被縫了46針，拆線時頭痛欲裂，實在無法原諒對方。」

▲宋男疑因受到腦部手術影響到視神經，目前走路平衡感不佳，須進行復健。（圖／家屬提供）

宋母指出，醫院建議她，因目前兒子傷勢須每周定期復健與回診，學校方面先辦理休學，她則接受，不過宋母坦言，兒子清醒後一直想盡快返校補功課，如今等於被迫休學，令他相當懊惱，加上不適應醫院環境，天天吵著要回家。

本起案件發生在7日凌晨，當時宋姓男大生載著同學開車在行經台灣大道，欲從快車道切換到慢車道時，與行駛在慢車道李男駕駛的瑪莎拉蒂發生碰撞，車禍後李男與同車的張姓、陳姓乘客竟直接將男大生從車內拉下車，讓同學們全部嚇傻，張男再徒手暴打男大生頭部，男大生被送往醫院救治，顱內出血、顱底骨折住院。

案件引起社會嘩然，檢警大力偵查此案，除駕駛駛瑪莎拉蒂的李韋霖、張敦量、陳勁豪等三人，遭檢方依殺人未遂等罪嫌聲押禁見獲准，警方還破獲張敦量幕後的博弈集團「2580國際博弈娛樂城」，14日陸續帶回該集團的金主許姓夫妻及陳姓、顏姓幹部，分別以5萬至70萬元不等交保。

宋男住院後歷經2次手術、住加護病房9天，15日病況穩定轉至普通病房，住院18天後將在明上午出院。宋母表示，感謝這段期間外界對於他們家的幫助，盼此案能獲得公平的審判跟合理的判決。

▲▼瑪莎拉蒂3惡少李韋霖、張敦量、陳勁豪等三人，遭檢方依殺人未遂等罪嫌聲押禁見獲准。（圖／資料照片）