　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警證實公安逮帽T殺手送高防護酒店　遣返時間「靜候對岸佳音」

記者張君豪／台北報導

新北市新店行刑式槍擊的涉案冷血槍手黃泳群22日作案後潛逃到大陸廈門，根據《東森新媒體ETtoday》大陸中心記者掌獨家消息，黃姓嫌犯已被廈門公安控制行動，兩岸警方還在協調細節。刑事局兩岸科24日下午證實，23晚間接到新北市警局專案小組請求啟動兩岸共打遣返黃姓槍手公文，當晚已正式發函對案中央公安部及國台辦啟動兩岸共打遣返涉案黃男，黃嫌也遭大陸廈門公安局從一般入境旅客居住的防疫旅館，轉移到廈門市湖里區一間專門留置犯罪嫌疑人、有公安戒備的高防護酒店。

▲▼穿帽T的殺手犯案後跑離現場，警追做案車竟詭異轉讓多手，警高層開會聽簡報 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲穿帽T殺手已經被廈門掌握，監控在湖里區特殊隔離酒店。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新店槍殺案黃姓槍手。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲穿帽T殺手在萬華區龍山寺變裝身影遭監視器拍下。（圖／記者陳以昇翻攝）

《東森新媒體ETtoday》大陸中心記者獨家訪問廈門警界退休人士，他指出，陸方不傾向等到黃嫌14+7隔離期結束才遣送，預計「最快本週」把嫌犯送回台灣。目前大陸公安部門非常重視這起案件，廈門公安辦案速度也十分迅速，就等兩岸警方確認遣送的細節。由於涉及防疫相關規定，陸方公安局甚至超前部署，提前幫黃嫌做核酸檢測，希望儘速將黃姓槍手遣返台灣。

刑事局兩岸科24日下午證實，黃嫌22日入境廈門後本依一般民眾入境大陸防疫規定，入住廈門市思明區的防疫隔離酒店，但隨著新店槍擊殺人案新聞曝光，廈門地區旅館、酒店業者聞之色變；加上大陸外籍包含港澳台人士入住飯店都須提供台胞證登記身分，廈門公安局很快就鎖定黃姓槍手入住思明區隔離酒店。

廈門公安局立刻派警到該酒店逮捕黃姓槍手，並緊急送往廈門市湖里區某間專門用來隔離涉案刑案犯嫌、有公安警戒的高防護隔離酒店，該酒店有大批公安駐守，且房門需經外部開啟，等於是「監獄型」的隔離所，門禁森嚴；刑事局24日下午證實，大陸中央公安部及第一局港澳台事務辦公室已接獲台方請求，僅低調表示「靜候對岸佳音」，預計黃男最快本周就會被押解返台歸案。

【其他新聞】

連自己人都看不下去！瑪莎拉蒂3煞「非現行犯」逍遙4天　資深警怒了

瑪莎惡徒家擁2公司！祖訓「做人堅持良知」超打臉　買名車給他代步

非法OTT機上盒侵權537億　台系統商、日5大電視台提告！6嫌慘了

 
ET快訊
「雨彈＋更強冷空氣」過境時間點出爐！這天碰上大魔王最冷
桃園「4歲女全身冰冷」！頭瘀青、疑營養不良送醫亡
快訊／BLACKPINK Lisa確診新冠肺炎！　公司發聲了
快訊／晚間有感地震「規模5.2」　最大震度宜蘭3級
快訊／17：56地牛翻身　台北明顯搖晃
遊覽車司機猝死　新兵「關鍵1動作」救回43條人命
男大生全想起來了！　道歉還遭強押下跪暴打
北車借錢哥慘了！阿嬤死了N次　20人排隊告他

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

熄火還不停！新訓兵急拉氣壓煞車　第一時間喊弟兄：繫上安全帶

4歲女童全身冰涼猝死　營養不良警質疑遭凌虐22歲母否認

桃園22歲媽驚覺「4歲女全身冰冷」！頭瘀青、疑營養不良送醫亡

救回遊覽車43條人命　英雄新兵：歸功從小搭公車知道如何煞車

無法原諒瑪莎惡少！道歉還強押下跪暴打　男大生被迫休學天天生氣

詐騙集團車手取款遇警盤查　同夥這一則簡訊害他露餡被逮

警證實公安逮帽T殺手送高防護酒店　遣返時間「靜候對岸佳音」

八里天道盟阿八仔遭槍殺　土方利益版圖變動...警逮「貓董」追兇

北車借錢哥慘了！詐車資哭窮「賜死阿嬤」　20人排隊等著告他

鄰居互告對方噪音擾人　樓上求償10萬樓下索賠20萬都吞敗

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

敵不動我不動？2貨車互不相讓　小車疑鑽內輪差塞路口引熱議！

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

亂停車遭報復雨刷、後照鏡全毀 擋機車出入口引民怨：你太過份

雙11開心吃烤肉結果「越烤越旺」　他苦笑變奧客了：會不會被黑名單

SISTAR寶拉《認哥》助陣Honey J　《SWF》8隊長再現「Hey Mama」太帥惹！

林瑞陽「緊牽深V火辣員工」熱舞！　張庭站後面「臭臉抱胸」全被拍

熄火還不停！新訓兵急拉氣壓煞車　第一時間喊弟兄：繫上安全帶

4歲女童全身冰涼猝死　營養不良警質疑遭凌虐22歲母否認

桃園22歲媽驚覺「4歲女全身冰冷」！頭瘀青、疑營養不良送醫亡

救回遊覽車43條人命　英雄新兵：歸功從小搭公車知道如何煞車

無法原諒瑪莎惡少！道歉還強押下跪暴打　男大生被迫休學天天生氣

詐騙集團車手取款遇警盤查　同夥這一則簡訊害他露餡被逮

警證實公安逮帽T殺手送高防護酒店　遣返時間「靜候對岸佳音」

八里天道盟阿八仔遭槍殺　土方利益版圖變動...警逮「貓董」追兇

北車借錢哥慘了！詐車資哭窮「賜死阿嬤」　20人排隊等著告他

鄰居互告對方噪音擾人　樓上求償10萬樓下索賠20萬都吞敗

71歲天王被爆睡23歲粉！　女粉男友揭開房照崩潰…公司一夜後回應

「背痛竟罹骨癌」腫瘤比雞蛋大三倍！正妹曬光頭美照　網全暖哭了

熄火還不停！新訓兵急拉氣壓煞車　第一時間喊弟兄：繫上安全帶

【廣編】電通行銷傳播集團752社會運動　2021感恩節正式在台啟動

走到生鮮店發現打烊！　雪橇犬呆站門口「小宇宙崩塌」：想吃肉肉

吳念真、潘孟安等多人簽署合作！紙風車成立「屏東戲劇藝術中心」

13歲小妹淪「150人洩慾工具」　淫窟驚見小學生！恐怖性虐細節曝

派出肥貓叫女兒起床！結果牠「臭臉壓身」忙踏踏　媽傻：越睡越沉

少年雙頰消瘦「永遠吃不胖」竟是罹患罕病　機率僅6億分之1

善耕365／是誰壓垮了「媽媽」？　從喜獲麟兒走向產後憂鬱的黑洞

靈活狗空中360度轉一圈險被撞　一次閃2車！網笑：真實版牙通牙

社會熱門新聞

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

知名建設公司總裁涉性侵　3度毀人貞操產女

快訊／澎湖女護理師輕生　勇消功搶命

賓士男酒駕撞進超商　大夜班店員慘斷腿

驚悚畫面曝！騎士遭「轉彎貨櫃車撞上」捲車底慘死

快訊／汐止殺妻血案！醋夫怒刺多刀奪命

帽T槍手看準兩岸冰點逃廈門！陸方「不讀不回」

鄰勸戴口罩遭挖眼　台北狂女起訴求重判

快訊／花防部士兵夜未歸營！跪姿陳屍偏僻工廠外

航特部營長排長　留守外出吃薑母鴨遭判刑

爆乳女「野外露出」挨告　3顆黑星星救了她

迷昏女友讓網友硬上　光頭男判刑確定還要賠錢

汐止狠夫落網畫面曝！　被逮嘶吼：我不要

經紀人無奈曝鄧佳華「私底下為人」

更多熱門

相關新聞

兒遭瑪莎惡少暴打明出院　母：堅決告到底

兒遭瑪莎惡少暴打明出院　母：堅決告到底

逢甲宋姓男大生7日凌晨不慎與瑪莎拉蒂3惡少擦撞遭暴打，導致顱內出血、顱底骨折重傷昏迷入院，如今傳來好消息，宋男將於明天出院。宋母24日受訪表示，兒子開刀時打開頭蓋骨、縫了46針，疑因手術影響視力，目前左右眼分別有斜視、複視問題，且情緒非常不穩定，需要做心理輔導。宋母透露，有人提醒3惡少頗有背景，勸她以和解結案，但目前她打算堅決告到底。

路口待轉遭大貨車追撞　衝對向車道釀1傷

路口待轉遭大貨車追撞　衝對向車道釀1傷

驚悚畫面曝！騎士遭「轉彎貨櫃車撞上」捲車底慘死

驚悚畫面曝！騎士遭「轉彎貨櫃車撞上」捲車底慘死

中山聯盟總司令組水房　助信義殺警同夥跑路

中山聯盟總司令組水房　助信義殺警同夥跑路

正妹警救浪貓PO文求送養　網暴動：揪團闖紅燈

正妹警救浪貓PO文求送養　網暴動：揪團闖紅燈

關鍵字：

新店槍擊案黃泳群槍手勇仔廈門市影音

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭

知名建設公司總裁涉性侵　3度毀人貞操產女

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

重機女神遭前任控「睡我兄弟」　爆哭道歉：我三觀有問題

LINE貼圖免費來了！「限時5組快下載」

快訊／澎湖女護理師輕生　勇消功搶命

賈靜雯監製新劇遭退貨！賣Netflix還慘虧

「蝦皮取貨」超商新規定　客傻：騙人的吧

流浪挨揍只敢蹲著睡　貓終於躺下

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

Keanna認愛4天　曬新男友「水瓶少爺」正面照

Keanna曝「莉婭在法庭哭窮」！　獲120萬賠償狠嗆：賠很多快去打工

阿母饋天然軟墊滑手機　網友羨慕

更多

最夯影音

更多
「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！
林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

敵不動我不動？2貨車互不相讓　小車疑鑽內輪差塞路口引熱議！

敵不動我不動？2貨車互不相讓　小車疑鑽內輪差塞路口引熱議！

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面