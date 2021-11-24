警證實公安逮帽T殺手送高防護酒店　遣返時間「靜候對岸佳音」

記者張君豪／台北報導

新北市新店行刑式槍擊的涉案冷血槍手黃泳群22日作案後潛逃到大陸廈門，根據《東森新媒體ETtoday》大陸中心記者掌獨家消息，黃姓嫌犯已被廈門公安控制行動，兩岸警方還在協調細節。刑事局兩岸科24日下午證實，23晚間接到新北市警局專案小組請求啟動兩岸共打遣返黃姓槍手公文，當晚已正式發函對案中央公安部及國台辦啟動兩岸共打遣返涉案黃男，黃嫌也遭大陸廈門公安局從一般入境旅客居住的防疫旅館，轉移到廈門市湖里區一間專門留置犯罪嫌疑人、有公安戒備的高防護酒店。

▲穿帽T殺手已經被廈門掌握，監控在湖里區特殊隔離酒店。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲穿帽T殺手在萬華區龍山寺變裝身影遭監視器拍下。（圖／記者陳以昇翻攝）

《東森新媒體ETtoday》大陸中心記者獨家訪問廈門警界退休人士，他指出，陸方不傾向等到黃嫌14+7隔離期結束才遣送，預計「最快本週」把嫌犯送回台灣。目前大陸公安部門非常重視這起案件，廈門公安辦案速度也十分迅速，就等兩岸警方確認遣送的細節。由於涉及防疫相關規定，陸方公安局甚至超前部署，提前幫黃嫌做核酸檢測，希望儘速將黃姓槍手遣返台灣。

刑事局兩岸科24日下午證實，黃嫌22日入境廈門後本依一般民眾入境大陸防疫規定，入住廈門市思明區的防疫隔離酒店，但隨著新店槍擊殺人案新聞曝光，廈門地區旅館、酒店業者聞之色變；加上大陸外籍包含港澳台人士入住飯店都須提供台胞證登記身分，廈門公安局很快就鎖定黃姓槍手入住思明區隔離酒店。

廈門公安局立刻派警到該酒店逮捕黃姓槍手，並緊急送往廈門市湖里區某間專門用來隔離涉案刑案犯嫌、有公安警戒的高防護隔離酒店，該酒店有大批公安駐守，且房門需經外部開啟，等於是「監獄型」的隔離所，門禁森嚴；刑事局24日下午證實，大陸中央公安部及第一局港澳台事務辦公室已接獲台方請求，僅低調表示「靜候對岸佳音」，預計黃男最快本周就會被押解返台歸案。

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