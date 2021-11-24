救回遊覽車43條人命　英雄新兵：歸功從小搭公車知道如何煞車

記者陳凱力／新竹報導

21日一輛行駛於國道的陸軍收假專車，因駕駛在行車間猝死，駕駛座旁的許姓國軍士兵見義勇為，及時控制車輛，救了全車43名同梯，更阻止了一場國道浩劫。許姓弟兄回憶起事發過程，生死一瞬間全歸功從小通勤，無意間注意到大車上的煞車系統，關鍵一個舉動，才讓大家順利保命、自救救人。

▲許姓弟兄說，從小搭公車通勤，注意到煞車系統，在關鍵時候成功讓車輛停下。（圖／記者黃孟珍翻攝）



回憶起這段鬼門關前走一遭的經歷，許姓弟兄仍心有餘悸，他說自己在經過湖口交流道時，發現車身突然急遽右偏，轉頭發現司機身體僵硬、意識不清，甚至發出了呻吟，當時司機試圖將方向盤轉左、穩住車身，卻因無法控制身體，導致車輛左偏過劇，幾乎要碰撞快車道柵欄，他趕快伸手抓穩方向盤。

當時車輛仍在行進，許弟兄接著移開駕駛踩在油門上的腳，但車輛並未因此而停下，許弟兄再拔下遊覽車鑰匙，試圖用切斷引擎發動的方式阻止車輛行進。

由於當時車輛正處於大下坡路段，失去動能的遊覽車仍繼續下衝滑行，還好從小搭公車通勤的許，曾在無意間注意到大車的煞車系統，他靈光乍現，在生死一瞬間果斷站起，以全身的力量將煞車系統急拉，及時救回43條同僚的年輕生命全賭在這一刻，還好最後的結果沒令他失望。

▲▼當時許姓弟兄控制住方向盤、移開駕駛踩油門的腳，甚至拔掉鑰匙都無法阻止車輛俯衝，最後靠關鍵的煞車系統成功讓車輛停下。（圖／記者陳凱力翻攝）

車輛停止後，許弟兄回頭大喊同袍幫忙，幾人分工，注意路況、連絡警方、協助司機大哥。洪姓弟兄聽到呼救後，同時起身指揮，讓前排弟兄出動幫忙，後排弟兄則繫好安全帶，避免突發狀況，後續則進行一連串的報告上級、聯絡廠商、與家人報平安。

▲陳中吉將軍讚許兩位弟兄的義舉，公開進行表揚。（圖／記者黃孟珍翻攝）



206旅政戰主任陳中吉將軍對於兩位新兵的義行感到驕傲，他說兩人表現優異，也見證家庭、學校、軍事教育的成果，對於突發狀況可以臨危不亂，善行義舉值得肯定與學習，應該要公開表揚。

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