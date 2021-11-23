周玉蔻收到顏家律師函暗諷「現代版慶記」　顏寬恒：到法院說清楚

▲顏寬恒今出席龍泉岩清水祖師廟法會。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中第二選區立委補選戰況如火如荼，面對資深媒體人周玉蔻連日指控顏家欠款、房產等問題，顏寬恒決定委任律師提告。周玉蔻昨在臉書貼出顏的律師函，反嗆「這是恐嚇信函、現代版『慶記』嗎？蔻姐好怕喔」對此，顏寬恒今日出席龍井區活動時回應，他們是依法提告，如有不當指控或汙衊的部分，「就到法院說清楚。」

台中市龍井區龍泉岩清水祖師廟上午舉辦建廟100周年慶及祈安禮斗法會，顏寬恒受邀參加，他於受訪時表示，一到選舉任何抹黑指控、無中生有、杜撰、加油添醋，都意圖使情況更加紛亂，希望指控者要提出證據，而不是說故事或東拼西湊，必須說出一個確切的證據或提出告訴，現在是一個民主時代，所以請提出告訴。

有媒體提問，外傳民進黨打算以鬆動里長的方式，用鬆動的方式去影響選票，顏寬恒說，選舉是一步一腳印或選民的認同支持才有機會可以當選，尤其現在媒體環境還有政府行為都在全力干涉這場選舉，要讓選舉用不實傳言抹黑造謠，產生選舉不公，讓特定候選人落選，這是擺在眼前的。

顏寬恒表示，至於他們要用什麼戰術、戰法，我們不予置評，是否合理、人民會不會接受，這部分相信選民的智慧，我們相信，選民後來會考量到的是，看到候選人的地方服務及對地方的承諾與回饋，有沒有說到做到，這才是重點。

▲▼ 周玉蔻昨在臉書貼出顏的律師函 。（圖／截取自臉書）