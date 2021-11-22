跑山獸也沒找到！男獨攀守城大山迷途失聯2天　靠水管+月光脫險

▲李男獨攀守城大山迷途2日，今沿著水管走下山獲救，見到家人情緒激動。（圖／家屬提供）

記者白珈陽、高堂堯／南投報導

台中市李姓男子20日獨攀埔里守城大山卻迷路失聯，親友焦急報案、PO網協尋，但2天過去仍沒有進一步消息。今日李男自行下山，向附近民宅求救，結束一場虛驚，所幸人平安無事。李男向警方表示，他在山上的2天不斷嘗試下切，靠月亮位置辨別方位，最後發現水管，便沿著走才找到農家，得以脫困。

警消調查，李姓男子（42歲）20日清晨6時從台中出發，計畫從南豐派出所方向的登山口起登，經守關山南峰、守關山，攻頂守城大山後，原路折返，同日下午3時在登山口與妻子會合，未料卻遲遲等不到人，家屬嘗試撥打李姓男子手機及通訊軟體，均無法成功接通。

消防局表示，獲報後立即調派人員上山搜救，21日上午6時發現李男的車輛停放在守關山南峰下方的最後農家茶園附近的行車場，研判李男應該還在山中，陸續申請林務局南投林區管理處、神鷹山區搜救隊、中搜、二大山域機能型義消，家屬也特別拜託「跑山獸」Petr Novotny協助救援，但仍無所獲。

▲▼搜救人員上山搜尋未果。（圖／消防局提供）

消防局指出，今日上午8時41分，前進指揮所接獲李男已經自行走出，並已由民眾載送至南豐派出所，雖全身有多處擦挫傷、因未進食略顯虛弱，整體無大礙。

李男向警方表示，因不慎走錯路線導致迷路，這兩天不斷嘗試下切的路線，晚上天氣寒冷時，就靠在大石頭的背風面休息。他沿途跨越20多個溪溝落差，遇到斷崖或危險地形就高繞，晚上利用月亮位置判斷方位，終於在今天天亮時，找到水管路，順著走到一處農家民宅，向他們求援。

南投縣政府消防局向喜愛登山的民眾呼籲，雖然守城大山是非管制山域，有些路線可以當日來回單攻，卻也潛藏著各式危機，請上山前務必確認自己攜帶的通訊設備通話品質、訊號強弱，頭燈、保暖衣物、雨具等求生裝備是否戴齊，依賴智慧型手機判讀地圖的山友務必攜帶行動電源，並加強操作熟悉度。

▲李男自行下山，家屬接獲通知前往與李男團聚。（圖／家屬提供）

