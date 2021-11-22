　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

跑山獸也沒找到！男獨攀守城大山迷途失聯2天　靠水管+月光脫險

▲▼ 。（圖／家屬提供）

▲李男獨攀守城大山迷途2日，今沿著水管走下山獲救，見到家人情緒激動。（圖／家屬提供）

記者白珈陽、高堂堯／南投報導

台中市李姓男子20日獨攀埔里守城大山卻迷路失聯，親友焦急報案、PO網協尋，但2天過去仍沒有進一步消息。今日李男自行下山，向附近民宅求救，結束一場虛驚，所幸人平安無事。李男向警方表示，他在山上的2天不斷嘗試下切，靠月亮位置辨別方位，最後發現水管，便沿著走才找到農家，得以脫困。

警消調查，李姓男子（42歲）20日清晨6時從台中出發，計畫從南豐派出所方向的登山口起登，經守關山南峰、守關山，攻頂守城大山後，原路折返，同日下午3時在登山口與妻子會合，未料卻遲遲等不到人，家屬嘗試撥打李姓男子手機及通訊軟體，均無法成功接通。

消防局表示，獲報後立即調派人員上山搜救，21日上午6時發現李男的車輛停放在守關山南峰下方的最後農家茶園附近的行車場，研判李男應該還在山中，陸續申請林務局南投林區管理處、神鷹山區搜救隊、中搜、二大山域機能型義消，家屬也特別拜託「跑山獸」Petr Novotny協助救援，但仍無所獲。

▲▼ 。（圖／消防局提供）

▲▼搜救人員上山搜尋未果。（圖／消防局提供）

▲▼ 。（圖／消防局提供）

消防局指出，今日上午8時41分，前進指揮所接獲李男已經自行走出，並已由民眾載送至南豐派出所，雖全身有多處擦挫傷、因未進食略顯虛弱，整體無大礙。

李男向警方表示，因不慎走錯路線導致迷路，這兩天不斷嘗試下切的路線，晚上天氣寒冷時，就靠在大石頭的背風面休息。他沿途跨越20多個溪溝落差，遇到斷崖或危險地形就高繞，晚上利用月亮位置判斷方位，終於在今天天亮時，找到水管路，順著走到一處農家民宅，向他們求援。

南投縣政府消防局向喜愛登山的民眾呼籲，雖然守城大山是非管制山域，有些路線可以當日來回單攻，卻也潛藏著各式危機，請上山前務必確認自己攜帶的通訊設備通話品質、訊號強弱，頭燈、保暖衣物、雨具等求生裝備是否戴齊，依賴智慧型手機判讀地圖的山友務必攜帶行動電源，並加強操作熟悉度。

▲▼ 。（圖／家屬提供）

▲李男自行下山，家屬接獲通知前往與李男團聚。（圖／家屬提供）
 

►GORE-TEX仙女色外套現省3360元！

ET快訊
吃薑母鴨嫌難啃！老饕搖頭曝「點這2樣」才內行
新店「帽T殺手」埋伏開4槍奪命　做案權利車詭異轉讓多手
快訊／姊姊大S離婚　小S臉書首發聲！
資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」！　享壽74歲
小孩要學什麼才藝？過來人激推「1技能」：一輩子受用
大S賭命生子　汪小菲「失控舉動」被轟出產房！
女師轉行跑外送　佛系接單9個月：財富自由了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新店「帽T殺手」埋伏開4槍奪命　做案權利車詭異轉讓多手

大S在台離婚對岸也須登記　律師解釋後續應該這樣做

台北港貨輪「左轉加速」撞翻領港船　2船員落海亡...這4人下場曝

阿伯驚傳遭泰國眼鏡蛇咬傷　專家駁斥：大坑沒有這種東西

老神棍開行動淫車騙色「馬上風」　3女學生遭性侵逾500次才知被騙

跑山獸也沒找到！男獨攀守城大山迷途失聯2天　靠水管+月光脫險

刀架按摩妹脖強行連結　惡男詭辯「她不是想要的類型」下場曝

遭辱「珍禽玉獸」　立委陳玉珍告插畫家妨害名譽不起訴

差1分鐘險壓到人！高雄6樓高路樹倒榻砸房毀車　原因找到了

進口休旅車突冒濃煙　車主急call 119...怕水柱太猛自行灑水

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

花1個月終找到「卡石縫失蹤山友」　跑山獸見遺體嘆：不要忽略壞天氣

地勤裝卸人員一次整理45個行李　貨艙空間小＋全程彎腰超耗體力

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

新店「帽T殺手」埋伏開4槍奪命　做案權利車詭異轉讓多手

大S在台離婚對岸也須登記　律師解釋後續應該這樣做

台北港貨輪「左轉加速」撞翻領港船　2船員落海亡...這4人下場曝

阿伯驚傳遭泰國眼鏡蛇咬傷　專家駁斥：大坑沒有這種東西

老神棍開行動淫車騙色「馬上風」　3女學生遭性侵逾500次才知被騙

跑山獸也沒找到！男獨攀守城大山迷途失聯2天　靠水管+月光脫險

刀架按摩妹脖強行連結　惡男詭辯「她不是想要的類型」下場曝

遭辱「珍禽玉獸」　立委陳玉珍告插畫家妨害名譽不起訴

差1分鐘險壓到人！高雄6樓高路樹倒榻砸房毀車　原因找到了

進口休旅車突冒濃煙　車主急call 119...怕水柱太猛自行灑水

人妻「整條食道都爛了」暴瘦剩36kg！原因曝光　醫超心疼

球迷敲碗已久！領航猿啦啦隊Pilots Crew曝光　空姐風制服超火辣

「鷹眼」個人影集來了！傑瑞米曝：能看到不一樣的元老級英雄

富邦悍將投打個人獎摃龜　曾峻岳新人王是希望所繫

即使困難也願意挑戰！羅PD製作《運動天才安宰賢》不只是搞笑

三大名師推薦熱門潛力股！IC設計、台積電擴產受惠 　6檔各擁題材

新店「帽T殺手」埋伏開4槍奪命　做案權利車詭異轉讓多手

被遺棄？T1上路選手Canna心累表示：過去的努力都白費了

姊姊大S離婚…小S臉書首發文！　「暖心過程」網看完一面倒狂讚

大S在台離婚對岸也須登記　律師解釋後續應該這樣做

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

社會熱門新聞

全程不到10秒！咖啡豆進口商家門遇埋伏「槍決慘死」

快訊／連千毅正式提告鄧佳華！

麗寶樂園大型電子看板竟播A片　業者：駭客入侵

只差0.5K雪山登頂卻下撤　網推：最好的山野教育

經紀人無奈曝鄧佳華「私底下為人」

桃園超商店員遭刺身亡！7-ELEVEN回應

即／聚餐完酒駕返家！31歲騎士撞分隔島爆頭亡

低胸剁鵝肉「超晃片」！21歲正妹曝

店員代班慘死　死者爸：兒子很乖

即／紙雕師揮12刀！超商店員遺體複驗結果曝

後頸中2槍殞命！新店男6年前黑歷史曝光

新北街頭濺血！夫妻遭榔頭攻擊

刺死超商店員！紙雕家「超狂背景起底」

8個月甩掉1個蔡依林！99公斤棉花糖女變正妹

更多熱門

相關新聞

快訊／12男12女爬阿里山眠月線！1人摔傷

快訊／12男12女爬阿里山眠月線！1人摔傷

一行24人(12男12女)22日前往阿里山眠月線登山，在經過第11號橋附近時，一名男性登山客不慎摔傷，導致其膝蓋疑似骨折，而警消獲報之後，立即派遣阿里山、奮起湖及三和等分隊前往處理，該名男子意識清楚、左膝疼痛無法行走，目前正由警消協助運送下山。

獨／攀守城大山失聯30小時　台中男虛弱現身

獨／攀守城大山失聯30小時　台中男虛弱現身

登內湖金面山迷路摔傷　警消靠GPS座標定位救人

登內湖金面山迷路摔傷　警消靠GPS座標定位救人

妻等嘸人！登山客攀登守城大山失聯逾20小時

妻等嘸人！登山客攀登守城大山失聯逾20小時

北車巨型迷宮「20分鐘走不出去」！　天龍人認了

北車巨型迷宮「20分鐘走不出去」！　天龍人認了

關鍵字：

守城大山登山迷路失聯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

快訊／大S、汪小菲協商離婚！

全程不到10秒！咖啡豆進口商家門遇埋伏「槍決慘死」

大S「兒女處境很尷尬」被汪小菲狂踩底線！

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」

大S訴請離婚關鍵原因！汪小菲頻失控

《我的祕密花園》歌手嫁總裁！淡出演藝圈9年宣布離婚

大S官宣離婚…張蘭秒開直播：可憐我兒子

鄧佳華新公司是「桃園電子大廠」

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

60秒快閃搶百貨公司　80人搭25車逃逸畫面曝

快訊／連千毅正式提告鄧佳華！

冠軍跌破眼鏡！「懶癌末期患者」星座Top3

更多

最夯影音

更多
中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了
黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面