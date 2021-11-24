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快訊／「活剁貓尾」台中光頭男抓到了！屋內發現貓屍

▲一名疑似住在台中的男子殘忍虐貓，引發網友瘋傳。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲網路流傳一段殘忍虐貓影片，光頭兇嫌今在台中被找到。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

記者游瓊華／台中報導

台中驚傳一名光頭男子持生魚片刀將灰色小貓的尾巴剁下，還將過程拍成影片，影片遭PO網後引發熱議。台中市動保處今天（24日）獲報前往男子住所，發現屋內有5頭貓，其中一頭已經死亡，疑似就是影片中遭虐殺貓咪，但仍待確定。動保處當場扣留所有貓隻安置，並送往動物醫院進一步檢查及醫療，另已光頭男子列入飼養黑名單，全案地檢署已依違反動物保護法偵辦。

動保處表示，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，依動物保護法第25條，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金，另散布虐待貓隻影片的行為亦違反動物保護法第27-1條，最高處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。

有民眾將光頭男子虐殺貓咪影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，並透露影片中的男子疑似是住在台中，希望網友協助肉搜。消息一出，影片馬上被轉傳至各大社團，許多網友也紛紛痛批，「這些泯滅人性挑戰司法毀壞道德的人，我每每看到就如同看見吸毒殺人無罪無死刑般的難受啊」、「台中有人活生生殺貓，請求大家幫忙鬧大！」

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關鍵字：

虐貓台中光頭

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