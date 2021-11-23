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13歲哥和9歲妹在家吃泡麵　吃完立刻送醫「相隔1小時死亡」

13歲哥和9歲妹在家吃泡麵　吃完立刻送醫「相隔1小時死亡」。（圖／翻攝自南非媒體The South African）

▲小兄妹吃完泡麵後不幸身亡。（圖／翻攝自南非媒體The South African

記者李振慧／綜合報導

南非一對13歲與9歲兄妹一同吃完泡麵突然嚴重胃痛，送醫後2人相隔1小時身亡，悲傷消息讓家人無法接受，死亡原因目前仍待驗屍結果出爐。巧合的是，這已是近來第二起類似案件，一周前也曾發生3姊弟吃完泡麵後突然死亡的消息，引發外界關注。

事件上周發生在南非普馬蘭加省(Mpumalanga)，13歲男童馬科法尼(Keamogetswe Makofane)與9歲妹妹塔托(Thato Makofane)一同吃完泡麵後相隔1小時接連身亡。叔叔姆波(Mpho Chosen Makofane)表示，「我們這個家破碎了，沒想到竟然會發生這種事，警方目前沒有告訴我們任何消息，只要我們等待驗屍結果」。

警方表示，案件仍在調查中，要等到驗屍結果出爐後才會公布泡麵品牌。而上周東開普省(Eastern Cape)也發生類似事件，11歲女童希諾桑德(Sinothando Ngwendu)幫7歲堂弟奧爾瓦(Olwam Ngwendu)和4個月大男嬰恩文杜(Athenkosi Ngwendu)一起分食泡麵，吃完後便覺得胃痛噁心，結果在前往醫院途中身亡，當局目前尚未對外公布死因。

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