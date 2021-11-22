男路邊臨停把「睡著女友留在車上」　慘遭陌生男載走性侵





▲男趁四下無人，便上車把女子載走。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約市一名男子把車臨停在路邊時，竟然把熟睡女友單獨留在車上就離開，結果沒多久一名陌生男子發現，就上車把車開走，將人載到別的地方性侵，女子睡到一半發現摸她的人不是男友才終於驚醒。

事件7日凌晨4時發生在布魯克林區，影片中可看到一名26歲男子把未熄火的車子停在路邊，27歲女友當時則在車上熟睡，他離開沒多久，便有另外一名男子徘徊在車外，趁附近沒人時立即上車。

偷車男子後來把車開到皇后區一帶，便將手伸進女子褲中以及親吻，女子此時發現車上的人不是男友，醒來後嚇得拼命尖叫，偷車男趕緊下車徒步逃跑。據了解，犯案男子為一名年約35至40歲西班牙裔，紐約市警方近來公布監視器畫面，希望民眾能幫忙提供線索。