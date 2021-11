男路邊臨停把「睡著女友留在車上」　慘遭陌生男載走性侵

▲男趁四下無人,便上車把女子載走。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約市一名男子把車臨停在路邊時,竟然把熟睡女友單獨留在車上就離開,結果沒多久一名陌生男子發現,就上車把車開走,將人載到別的地方性侵,女子睡到一半發現摸她的人不是男友才終於驚醒。

事件7日凌晨4時發生在布魯克林區,影片中可看到一名26歲男子把未熄火的車子停在路邊,27歲女友當時則在車上熟睡,他離開沒多久,便有另外一名男子徘徊在車外,趁附近沒人時立即上車。

偷車男子後來把車開到皇后區一帶,便將手伸進女子褲中以及親吻,女子此時發現車上的人不是男友,醒來後嚇得拼命尖叫,偷車男趕緊下車徒步逃跑。據了解,犯案男子為一名年約35至40歲西班牙裔,紐約市警方近來公布監視器畫面,希望民眾能幫忙提供線索。

CREEPY and caught on cameraA woman’s boyfriend temporarily got out of a car, and left it running with his sleeping girlfriend inside…when a man nearby decides to steal the car with the woman in it!! She woke up a mile down the road to him sexually assaulting her. @NYPDnews pic.twitter.com/DFCeDF9hZM