性侵綁架女友13歲女兒　惡男「同時讓母女懷孕」開車想輾死腹中胎

Man who raped and impregnated girl, 13, tried to 'run her over' in attempt to kill babyhttps://t.co/4EEGKiTYcy pic.twitter.com/I1WXJrJtL4 — Daily Star (@dailystar) November 21, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州一名13歲失蹤少女近來終於被尋獲，她指控遭媽媽男友綁架並且性侵長達2年，對方發現她懷孕竟然還想開車把她輾死，警方發現少女的母親也同時懷孕，然而她卻宣稱對女兒被性侵一事一無所知。

費耶特維爾市(Fayetteville)警方12日在26歲男子盧比歐(Eduardo G Rubio)家中，找到失蹤多時的13歲少女，發現少女身上臉上滿是瘀傷，肚中還懷著4個月胎兒。

少女控訴，過去2年來她一直被這個自己稱為父親的人性侵，2人近來發生爭執，她被盧比歐狠狠勒住脖子直到昏迷，昏昏沉沉中發現盧比歐試圖開車輾死她，導致她全身多處受傷。

奇怪的是，少女的母親和盧比歐交往4年，同樣也懷了對方孩子，卻完全不知道女兒長期被性侵，目前已積極配合警方調查。盧比歐落網後，被控性侵、謀殺未遂、謀殺未出生嬰兒與綁架罪，目前關押在北卡州監獄不得保釋。

▼少女指控長期被媽媽男友性侵。（圖／示意圖／CFP）