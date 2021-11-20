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3姐弟吃完「同碗泡麵」上吐下瀉相繼死亡！　年紀最小才4個月大

▲▼泡麵。（圖／取自Pixabay）

▲南非三姊弟吃完同一碗泡麵後相繼死亡。（示意圖／取自Pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

南非一名11歲大的女童日前煮了泡麵和7歲大的弟弟一起吃，順便餵了4個月大的男嬰幾口，沒想到過不久後，女童跟弟弟開始出現胃痙攣的狀況，噁心嘔吐不止，結果就在家人將他們送醫的路上，兩人就失去了呼吸心跳，就連男嬰都不幸身亡，目前當地警方正在進行調查，不排除是食物中毒。

根據《News24.com》報導，住在南非馬瑟韋爾（Motherwell）的三姐弟8日跟著爺爺奶奶從外地返家後，11歲大的姐姐到附近超市買了兩包泡麵，回家後和7歲的弟弟分著吃，順手為了4個月大的男嬰幾口。沒想到姐弟倆過沒多久就出現上吐下瀉、胃痙攣等狀況，家人立刻開車將他們送醫，結果還沒到醫院，兩個人就在途中沒了呼吸心跳，就連男嬰都不幸身亡。

警方表示，三姐弟吃的泡麵是當地非常熱銷的品牌。離奇的是，就在三姐弟死亡後一星期，在距離很遠的普馬蘭加省（Mpumalanga）也有一對兄妹吃完同品牌泡麵後死亡，當時年僅13歲的哥哥告訴媽媽，9歲的妹妹上學途中在公車站昏倒，媽媽跑出門後，哥哥也在家中昏厥，兩人送醫後接宣告不治，而兩人在早上有一起吃該品牌泡麵。

衛生部發言人莫黑爾（Foster Mohale）表示，這可能是一起食物中毒事件，目前死者遺體都已送往法醫處屍檢，相關樣本也將送往開普敦的實驗室進行檢查。目前衛生部、農業部和出現死亡案例的省分官員已召開會議，將對泡麵品牌、供應商、製造商和販賣商店進行相關調查。

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