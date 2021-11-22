手機電話被印在包裹上　正妹遭變態鄰居騷擾「3天狂收50則簡訊」

With a name like Jehad Khan, no prizes for guessing high pedophile prophet he worships. https://t.co/LE3BVHNQU6 — AccordionistKent (@AccordionistK) November 22, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國一名正妹因為電話被註明在包裹上，沒想到男鄰居藉此得知她電話後，竟然瘋狂傳簡訊騷擾，不但在3天內狂傳50條訊息，甚至還傳出性愛邀約讓她十分害怕，最後被迫搬家和換電話。

23歲女子麥迪森(Eleanor Maddison)在醫院擔任實習護士，今年1月她突然接到46歲男鄰居傑哈德(Jehad Khan)電話，對方說幫她代收了包裹，請她下班後來拿，「我以前從來沒和他說過話，當時心裡還覺得很感激，直到我後來發現我的電話被印在包裹上」。

麥迪森當天晚上便開始收到傑哈德的騷擾簡訊，對方突然和她裝熟還報備行蹤，「親愛的，我要去工作了」，她沒理會隔天又莫名收到一連串充滿愛心符號的簡訊，對方後來不但開始邀她約會，還願意以英鎊200元（約台幣7,456元）買她一夜。

麥迪森連續遭男鄰居簡訊騷擾長達2個月讓她十分害怕，每天在家都會把門窗緊緊關好以免被偷窺，有次甚至發現她外出時，對方跑來舔了她家窗戶，最後只好搬家和把電話換掉。

麥迪森後來把傑哈德告上法院，傑哈德最後被判處12個月限制令，強制到勒戒中心20天與無償社區服務240小時，她另外也發起請願書，希望能立法阻止快遞公司隨便把客戶電話印在包裝上，「雖然這看似是件小事，卻會對當事人造成很嚴重的影響，我只是希望不要再有人遇到和我一樣的事情」。

▼女因為電話被包裹洩漏，慘被色男騷擾。（圖／示意圖／CFP）