泡麵價漲又吃不飽 「為何要吃」？網友霸氣回：吃的是儀式感

▲現在泡麵又要漲價了。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

民眾為了省錢有時會選擇吃泡麵，尤其是到了月底吃土時，經濟又實惠的泡麵是很好的選擇之一，不過，其實現在泡麵的價格不菲，某些系列的口味一碗將近60元，甚至幾百塊的都有。就有一名網友表示，明明泡麵這麼貴又吃不飽，為什麼大家還是喜歡吃，引發許多不少網友回應表示，「有時候吃的是一種感覺」。

一名男網友在PTT的「WomenTalk」板，以「認真問吃泡麵的原因是什麼」為題發文，表示自己是八年級生的尾巴，小時候因為看電視，對吃泡麵的印象就是「月底了沒錢就要買泡麵來吃」，但是上了大學後發現，泡麵其實蠻貴的，像是滿漢系列每個都要50元以上，重點是根本吃不飽，「所以月底沒錢不應該吃泡麵才對XD」。

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原PO表示，大學時期有時候懶得想吃什麼，會跟室友邊吃泡麵邊聊天，現在畢業出社會了，有時候會懷社那種感覺，就會買來吃，因此想問問「大家吃泡麵的理由是什麼？」

不少鄉民坦言沒什麼特別理由就是嘴饞，「享受垃圾食物的快感」、「嘴饞好吃啊」、「方便不難吃阿」、「隔一段時間就會很想吃」、「湯頭有些比外面賣的好吃，泡麵也可以煮的像火鍋」、「想吃就吃，不需要理由」。

也有網友霸氣認為，吃的不只是泡麵，更是一種感覺，「儀式感，例如旅行就是要吃泡麵當宵夜」、「天冷或下雨」、「半夜的時候特別好吃」、「颱風天一定要配著風雨還有新聞一起吃」、「半夜的時候特別好吃」、「有時候就會想吃泡麵當宵夜，喝湯超爽」。