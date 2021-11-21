畫面會蠕動！公公「黑暗料理藏電鍋」人妻嚇到尖叫　內行：很好吃

▲公公的創意料理，猛看以為有蟲。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

公公好心留的宵夜，結果竟嚇壞媳婦！一名人妻先前PO出公公發明的暗黑料理，雖然是長輩好意但外觀看起來實在太嚇人，她打開電鍋的當下還差點尖叫，網友甚至說「我還以為是長蛆的飯」，不過很多吃過的人都大讚這個其實超好吃。

原PO在臉書社團「爆廢公社」直呼「打開電鍋差點尖叫！」這鍋外表嚇人的東西其實是公公的黑暗料理，看起來有點像粿類食物，但上面爬滿白色的捲曲麵條，沒仔細看還以為是蛆，原來是公公突發奇想，把泡麵加入幾顆雞蛋攪拌後放入電鍋蒸，就變成簡單的「泡麵蒸蛋」，只是外型真的不討喜，遠看就像是有蟲。

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▲網友貼出真正的蟲蟲蒸蛋。（圖／翻攝自爆廢公社）



照片曝光網友驚嚇留言，「我以為是麵包蟲，嚇屎」、「下次我要煮這個嚇嚇我老公，之後應該再也不會奢望我煮飯了吧」、「嫁到港澳地區公公煮禾蟲蒸蛋才是崩潰」、「尖叫兩次，一次是蛆，一次是這鍋子怎麼洗」、「不自覺覺得畫面會蠕動」、「鍋子已死亡」。

網友點出，這鍋泡麵蒸蛋的問題在於「水加太少」，不少人也曾試過這項吃法，成功版的泡麵蒸蛋很美味，「蒸蛋的蛋水比例錯了，水太少。 我做過滑嫩版的泡麵蒸蛋，很好吃呀」、「泡麵蒸蛋很好吃耶，但我用微波爐」、「只有我覺得看起來好像不錯吃嗎XD」、「我爸也常這樣，還說很好吃...」、「有沒有神廚可以幫忙解答一下蛋水比例應該多少才好，感覺比例對了一定很好吃。」