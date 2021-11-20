中影和解金9.5億入帳　促轉特種基金明年成立

▲中影八德大樓。（資料照／記者湯興漢攝）



文／中央社

促轉會委員王增勇今天表示，行政院已同意成立特種基金，將收回的不當黨產用於推動人權、長照及社福政策等，基金預計明年元月經立法院審查通過後成立，首筆收入為中影的9億5000萬元和解金。

促進轉型正義委員會（簡稱促轉會）上午舉行「不當黨產之運用規劃 ——從黨國還給全民」座談會，邀請不當黨產處理委員會（簡稱黨產會）副主委孫斌、民進黨立委范雲、中研院人文社會科學研究中心副研究員陳嘉銘出席，座談會由王增勇主持。

黨產會因認定中影是國民黨附隨組織，凍結中影全數資產共118億元，中影不服提告，後經與黨產會協商簽訂行政和解契約，同意給付公庫9億5000萬元，並將從國民黨取得的電影版權移轉為國有。

王增勇致詞表示，促轉會成立的前2年，特種基金一直無法成立，主要是因不當黨產追徵的金額不夠，只有1000多萬元。

他表示，設立基金有行政流程，考量促轉會是任務型機關，預定明年5月任務將結束，今年若不申請成立，恐怕再也沒有機會，就代表沒有完成法定任務。

因此，今年3月向行政院申請後同意設立，預估明年1月前經立院審查通過後，就可成立。

孫斌表示，這個月與中影公司締結行政契約，中影公司給付9億5000萬元，這筆錢已經收到；中影公司95年4月27日之前所取得的影片著作財產權及影片資料也已經移轉國家。

他說，威權統治時期，執政的國民黨將國家的財產不當移轉為黨有，或接受政府機關無償贈與土地或建物，這些均為「不當黨產」。經過不同單位的努力下，先後成立專案小組、立法設規處理；截至今年5月，已執行追回計7589萬元。