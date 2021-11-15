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鄭麗文批促轉會為延任找理由　葉虹靈：明年5月前完成所有業務

▲▼立法院司法法制委員會 促轉會代理主委葉虹靈。（圖／記者屠惠剛攝）

▲促轉會代理主委葉虹靈。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

促轉會將於明年5月屆滿，國民黨立委鄭麗文15日質疑，促轉會延了1年又1年，任務不但沒有辦法完成，完成率還非常低，現在又要新增很多重要工作，感覺只是為了延任尋找藉口。對此，促轉會代理主委葉虹靈表示，促轉會將全力在明年5月之前完成所有業務。

促轉會在今年5月提出「任務推動及調查成果報告」，為這3年來全面性規劃、調查與成果的綜整報告，向社會說明主要發現與下一階段的落實行動藍圖，經行政院長蘇貞昌同意延任案，支持促轉會延任一年。

立法院司法及法制委員會15日邀請葉虹靈列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。鄭麗文質詢時表示，促轉會當時的立法有很大的瑕疵，對於很多憲政民主自由的原則，都存在著非常明顯的衝突。

鄭麗文指出，現在促轉會延了1年又1年，在每一年看到的所有報告，「都是答應我們要做的工作，不但沒有辦法完成，完成率非常低」，現在又要新增很多重要工作，感覺上就只是為了要延1年，而去尋找很多藉口跟理由，詢問這是不是促轉會的最後1年。

對此，葉虹靈回應，促轉會所有的業務，都是以全力在明年5月之前，完成機關的協調及法制作業。

鄭麗文說，她看不出來促轉會有什麼困難，3年之後還是在這邊鬼打牆、轉不出來，不管促轉會的業務做不做得完，「做不完是失職，你們每年做不完，反而每年可以延期，這是一個荒天下之大謬」。

鄭麗文質疑，所有今天只要公務員做不完，就可以繼續、延續組織生命，大家繼續領公帑，這完全是錯誤、本末導致的心態，詢問葉虹靈能否保證這1年一定會結束。

葉虹靈強調，促轉會絕對沒有這樣的心態，「我們一定全力在5月以前，完成這樣的機關銜接」。

根據《促進轉型正義條例》規定，促轉會應於2年內就所列事項，以書面向行政院長提出含完整調查報告、規劃方案及具體實施步驟在內之任務總結報告；有制定或修正法律及命令之必要者，並同時提出相關草案。其於2年內未能完成者，得報請行政院長延長之；每次以1年為限。

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