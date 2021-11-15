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促轉會：社會若要保留蔣公銅像　做法應該具不可回復性

▲▼大陳義胞,永和五和新村,大陳新村,眷村,蔣公感恩堂,蔣公銅像,蔣中正,蔣介石,轉型正義,威權象徵,戒嚴,白色恐怖。（圖／記者李毓康攝）

▲促轉會致力清除全台威權象徵。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

促轉會代理主委葉虹靈15日表示，促轉會在9月初已經提出中正紀念堂的處理原則，並且希望跟社會討論，民主國家不應該再用這樣的規模跟資源紀念銅像，所以當時是建議銅像要移除，但如果社會認為要保留或作為教育跟展示之用，「希望教育跟展示的做法，是具不可回復性的」。

促轉會14日在集思北科大會議中心舉行「從中正紀念堂的時空軌跡談轉型的N種可能」座談會，葉虹靈在會中表示，基於轉型正義，中正紀念堂的蔣介石銅像應移除，並且做「不可回復性」處置，不能因政黨輪替、不同主政者再次恢復。

立法院司法及法制委員會15日邀請葉虹靈列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。葉虹靈會前受訪時表示，促轉會在9月初已經提出中正紀念堂的處理原則，而且在提出原則跟方案之後，本來就希望跟社會討論，所以才會有一系列的座談。

葉虹靈說明，昨天座談會的重點在於整個堂體跟園區的轉型，有學者提出改作為國會，也有學者提出應該做戰爭與和平紀念公園，但是促轉會從轉型正義的角度，先前就已經提出，民主國家不應該再用這樣的規模跟資源紀念銅像，「所以我們當時是建議銅像要移除」。

▲▼立法院司法法制委員會 促轉會代理主委葉虹靈。（圖／記者屠惠剛攝）

▲促轉會代理主委葉虹靈。（圖／記者屠惠剛攝）

葉虹靈指出，在促轉會提出原則之後，也有人提議銅像可以留著、作為教育跟展示之用，過去2000年前總統陳水扁政府也做過這樣的作為，「但是這個東西只要主政者有變動，可能所有的展示、儀隊又會恢復原狀」。 

葉虹靈強調，促轉會昨天再提的意思是說，如果要保留作為教育跟展示之用，「希望教育跟展示的做法，是具不可回復性的」，才不會好像一下子有展、一下子沒展，銅像很快又恢復禮兵崇敬的原狀。

有關國民黨立委吳斯懷批評促轉會是「仇恨會」，葉虹靈則說，「這個部分是外界很多的誤解」，轉型正義不是對個別歷史人物做功過的評價，重點在反省國家機器錯誤的作為，「現在的民主國家不應該再用這樣的規模跟資源，去紀念跟崇拜一個對我們的同胞，造成如此多傷害的獨裁者」。

葉虹靈說明，促轉會希望在這樣的前提之下，邀請社會一起來反思，「在解嚴已經超過30年的台灣，今天在首都的市中心，用25公傾的規模持續敬拜單一的紀念者、統治者是否恰當」，重點是希望把空間真正還給人民，打造一個更能包容多族群，貼近使用者功能的公共空間。

葉虹靈表示，如果社會覺得銅像要保留，作為展示跟教育之用，要去反思民主歷史的話，反思性的手法應該是要不可回復性的，才不會因為展覽到期、採購到期，相關的展覽就被撤掉，「我們認為這樣的展示就不應該是3個月、5個月到期之後，展覽撤掉、儀隊又恢復了」。

談及目前全台威權象徵的撤除進度，葉虹靈則說，大概1500多座，目前已經大約處理27%左右，促轉會將持續跟各部會、中央及地方政府協調，持續都有進度，並且都會公布在網站上。

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