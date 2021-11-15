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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

逢甲大學創辦人疑遭政治迫害　子控蔣家介入奪產陷入獄

▲▼台中逢甲大學（圖／記者季相儒攝）

▲台中市私立逢甲大學。（圖／ETtoday資料照）

記者林銘翰／台北報導

今天是逢甲大學60週年校慶，創辦人之一的陳會瑞兒子陳力指控，曾任國大代表的父親因反對前總統蔣介石連任而得罪當道，被蔣家姻親巧取豪奪校產，甚至遭黨國體制構陷入獄，還差點被當作政治犯送去綠島，最後鬱鬱而終，他已向監察院及促轉會陳情，希望替父親平反。

民進黨立委陳素月、賴品妤15日上午在立法院召開「蔣家姻親巧取豪奪逢甲校產，創辦人之子苦盼轉型正義」記者會，並邀請陳力、前台大法學院副院長邱榮舉、台灣教授協會副會長陳俐甫等人出席。

陳素月表示，逢甲大學是中部地區歷史悠久的大專院校，不只作育不少社會菁英，甚至許多中小企業主、政府機關首長、地方民意代表也都在此深造，但讓人無法想像的是，即便是如此純樸的校園，過去威權統治的黨國體制依然沒有放過。

陳素月指出，當年國民黨不但思想要控制人民，連私人興學的校產也巧取豪奪，雖然逢甲案不如其他政治事件顯目，但歷史的真相不該被埋沒，國人歷經數十年威權統治，受害者及其家屬對轉型正義的期待，更需要政府的重視，也唯有受害者的名譽得到回復，台灣社會才能走向真正的和解。

陳力指出，父親陳會瑞自1957年起籌備成立逢甲學院，前後歷時5年，未前教育部次長高信卻假借協助學校解決財務問題，入主逢甲學院，未出分文取得學校半數董事及學院院長的資格，父親為寧屈吞忍，最後連董事兼總務主任的身分都不保。

陳力還原，父親在1962年底到1972年間，總計10年四處奔走監察院、立法院以及黨政人士陳情，換來教育部在1972年3月21日發文要求高信與當時逢甲大學校方，以「興學或其他之用」為由補償新台幣800萬元。

陳力也說，在這10年之間，父親也多次接獲民眾提供資料，向監察院檢舉高信在僑委會委員長任內盜用公款的事實，未料在教育部要求高信補償父親當年創辦逢甲損失之後，動用監察院、法院與稅務機關的力量，構陷父親「誣告」與「逃漏稅」。

陳力說明，父親不但被判刑10個月、查封財產，更科以補償金800萬元顯不相當的1149萬元罰款，甚至被褫奪公權10年，致使喪失第一屆國民大會代表的資格，蔣介石過世後全國大赦減刑，父親卻差點被國民黨以「政治犯」送往綠島、不得假釋出獄，最後鬱鬱而終。

陳力控訴，高信長期擔任教育部高官，與蔣家有姻親關係，因此才如此肆無忌憚，父親檢舉其貪瀆罪狀，反遭白色恐怖迫害，扣以「莫須有」的罪名，讓一個「無罪之人」蒙受「不白之冤」，身為人子，只求政府回復父親名譽，為父親盡最後的一點孝道。

賴品妤認為，在威權統治時期非常人治，那個時期的法規適用也常因不同的當事人而有不同的解釋，因此發生了許多不公、不義、不法的事件，陳會瑞捍衛憲法民主的精神，在國民大會上的發言倡議憲法民主的概念，因而遭受一連串的侵害，就是很典型的威權統治時期的政治迫害。

陳素月則期盼，透過促轉會的研究與協助，能夠讓更多過去白色恐怖時期的政治受害者沉冤昭雪，所有的受害者都能走出數十年不名譽的陰影，重新拾回內心的平靜，讓轉型正義真正能促進台灣社會的和解。

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