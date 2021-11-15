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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳斯懷提日本神社比照蔣公銅像　促轉會：大部分都被國民黨拆光

▲▼苗栗縣,通霄,虎頭山公園,通霄神社。（圖／記者胡順惠攝）

▲苗栗通霄神社。（圖／記者胡順惠攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委吳斯懷15日表示，促轉會將前總統蔣介石視為威權體制的代表，甚至想要拆除所有蔣公銅像，那麼包括日本神社、八田與一銅像也應該用統一標準，「我講雙標，如果你要就拆」。對此，促轉會代理主委葉虹靈回應，在國民黨來到台灣之後，大部分的日本神社都已經遭到拆除。

立法院司法及法制委員會15日邀請葉虹靈列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。吳斯懷質詢時指出，八田與一在台灣蓋了一座水庫，「我們感激的不得了，每年還有人去給他上香、鞠躬」，反觀蔣中正在台灣也蓋了90幾座水庫。

吳斯懷說，政府播遷來到台灣時，蔣中正所施行的所有政策，都是在照顧台灣最窮苦的佃農，包括農地開放、三七五減租、耕者有其田等，都在照顧台灣人民最窮困的佃農，「這些政策你都沒有想到嗎」。

葉虹靈回應，轉型正義的重點，是在反省國家曾經做過的錯誤，而蔣介石在軍事審判體制的介入改判、直接判死刑，造成台灣那麼多人民的生命、青春跟自由，還有好幾個世代的可能性喪失，「我認為這不能跟水庫、高速公路或鐵路來相比較」。

吳斯懷認為，促轉會將蔣中正視為威權體制的代表，再從另一個角度統一標準，「曾經對台灣人民造成傷害的人，都應該要拆掉，都應該把這些符號、體制、象徵性的都拿掉」，包括日本神社、八田與一銅像等。

吳斯懷說，日本人來台灣殺了多少台灣人民、原住民朋友，這些歷史斑斑可考，「你不用去查，我都可以隨時供給你」，這些也都是威權、甚至是殖民，「我不談政治，我講雙標，如果你要就拆」。

吳斯懷建議，既然促轉會對蔣中正、蔣介石、蔣公這麼有意見，認為這麼威權，「要把有中正的通通改掉，我支持」，包括中正路、中正國小、中正國中、中正區，要就全部通通改成反省威權路、反省威權國小等。

吳斯懷說，如果促轉會有本事做這件事，「我全力支持，我去說服國民黨，就支持你們這樣改」。

葉虹靈說明，日治時期殖民的部分，並不在立法院通過的《促進轉型正義條例》，要求促轉會處理的範圍之內，「我們只能處理1945年到1992年」，至於日本神社的部分，「國民黨來台之後，大部分全台灣的日本神社也都遭到拆除」。

葉虹靈表示，行政機關要依法行政，今天立法院沒有賦予促轉會處理整個日本時代的遺產，「但是我同意委員提到的，很多人同意台灣曾經經歷各種殖民、外來政權」。

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