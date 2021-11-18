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盧星華「以病人為中心」　用心做一名讓人尊敬好醫生

▲盧星華「以病人為中心」做好醫生

▲盧星華院長著醫療專書，期提供民眾經營健康方法！（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「要當好醫生，先學會以病人為中心。」曾獲選為百大良醫的臺北榮民總醫院桃園分院院長盧星華說，當年選擇從醫，經商的父親期勉他「做一名受人尊敬的好醫生」，除了不斷精進醫療專業，更有要幫助病人身心健康的歡喜心，奉獻的精神，絕不能有賺大錢的念頭，如想要賺大錢那就像他一樣從商！▲盧星華「以病人為中心」做好醫生

▲盧星華「以病人為中心」用心做一名讓人尊敬好醫生。（圖／記者楊淑媛攝）

盧星華感謝父親的智慧語、清涼音，自 1986年進入醫界擔任泌尿外科醫師以來，即以「做一名受人尊敬的好醫生」為其座右銘，牢記父親的諄諄教誨，視醫師工作為「志業」服務病人；儘管有朋友說道：做「好醫師」不容易啊！何況，現今醫病關係這麼容易緊張？

的確，由於科技、資訊的快速進展，社會制度的改變，民眾可從網上得到不少的醫學資料，對醫生的要求增加等等各方因素，也容易讓醫病關係出現緊張！？但盧星華說，一個疾病的治療有很多選擇，只要「以病人為中心」說清楚，做對的事，義無反顧去做，而且把對的事做好，贏得病人信任，就贏得友誼。

行醫多年，盧星華深深體會一名醫生的責任，除在醫術不斷精進，良好的醫德醫風，也因此，很多病人變朋友，朋友變病人，病人的一句謝謝、病癒後開心的神情，盧星華認為，這些都是一道道感恩的力量，更是促其努力「當一名受人尊敬的好醫生」的前進動力。

►想變瘦就穿這件風衣！

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