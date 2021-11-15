兒童便秘怎麼辦？　北榮桃園分院醫師為家長解憂

▲兒童便秘怎麼辦？北榮桃園分院黃治綱醫師為家長解憂。（圖／桃榮提供）



記者楊淑媛／桃園報導

便秘是兒童時期的常見問題，甚至有兒童在一歲前，就開始出現便秘的狀況，給孩子和家庭帶來許多困擾。榮總桃園分院小兒科暨兒童腸胃專科醫師黃治綱表示，治療便秘，除了調整排便習慣、多喝水及多攝取纖維質之外，可以口服聚乙二醇（PEG）作為第一線治療，但乳果糖(Lactulose)因為適用所有年齡層，所以臨床上比PEG更常被使用。

▲榮總桃園分院小兒科暨兒童腸胃專科醫師黃治綱。（圖／桃榮提供）

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黃治綱醫師15日說明，功能性便秘以病史及臨床症狀來診斷，如果在過去三個月內每周少於三次解便、每四次排便中有超過一次需非常用力才能排便、至少有一次是塊狀硬便、至少有一次有阻塞感或是覺得沒有解乾淨、甚至需要外力協助，有以上症狀其中兩者，且排除其他疾病因素，就符合了功能性便秘的診斷標準；如果便秘合併發燒、嚴重腹脹、嘔吐膽汁或血便等狀況，建議進一步評估是否有其他疾病造成。

治療的部分，除了調整排便習慣、多喝水及多攝取纖維質之外，可以口服聚乙二醇（PEG）作為第一線治療，但乳果糖(Lactulose)因為適用所有年齡層，所以臨床上比PEG更常被使用。非藥物的部分，目前不會把益生菌作為便祕的常規治療，但仍可視個人狀況服用。便秘病童經過治療追蹤的預後良好，且康復的比例高達八成，但須長期的追蹤來確保成效。

榮總桃園分院盧星華院長表示，黃治綱醫師於臺北榮民總醫院完成兒科訓練並取得兒科專科及兒童腸胃專科醫師證書，轉至該院服務已1年餘，除具備精湛的專業醫術及素養，更展現出「視病猶親」的仁醫精神，極盡呵護病患。該院擁有最專業的醫療團隊，若民眾遇有嬰幼兒保健、兒童飲食、營養及小兒腸胃道等問題，皆可提供服務，為您分擔及解決憂煩。