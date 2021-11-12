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桃園第一家公立產後護理之家　北榮桃園分院「心玥」開幕

▲桃園首家公立產後護理之家「心玥」開幕

▲台北榮總桃園分院附設「心玥產後護理之家」開幕。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台北榮總桃園分院附設的「心玥產後護理之家」12日開幕，桃園市衛生局長王文彥表示，北榮桃園分院院長盧星華精準掌握地區人口特性，精心籌畫、催生創建出桃園第一家公立產後護理之家「心玥」，提供產婦與新生兒專業照護，更有醫療團隊及24小時嬰兒照顧員專業照護新生兒，讓產後婦女可以放心坐月子，大小孩受到優質照護。▲桃園首家公立產後護理之家「心玥」開幕

▲衛生局局長王文彥(右2)、市議員蘇家明(右1)、欣桃天然氣董事長周皓瑜(左2) 、職訓中心主任秦文臺(左1 )及盧星華院長(中)等人，共同為「心玥」剪綵。（圖／桃榮提供）

盧星華院長表示，「玥」是古代傳說中的神珠，每一位生產的媽媽及新生兒都是家人的心肝寶貝，如神珠般小心翼翼捧在掌上，取名「心玥」代表著本院對他們的重視與關愛。心玥產後護理之家窗外風景宜人，白天可見虎頭山，晚上星月交輝，令人心曠神怡，產後服務係採全方位完善照護，每房自然採光，室內寬敞、明亮的空間，搭配房卡管制，共建置24住房，分有幸福房與溫馨房二種房型，提供各種貼心軟硬體設備，以營造溫馨、舒適且具個人空間的居家氛圍，以培養照顧新生兒的技能、產後調理強化體質為目標，協助住民及家屬共同學習成長。▲桃園首家公立產後護理之家「心玥」開幕

▲市議員蘇家明捐贈50萬元提升「心玥」設備。（圖／記者楊淑媛攝）

盧院長並表示，「心玥」的設立過程，市議員蘇家明捐贈50萬元用以提升設施設備，艾米麗藝術塗料公司贊助提供藝術創作美化牆面及環境，盧院長並於開幕活動中致贈感謝狀。

盧院長說，心玥產後護理之家提供飯店式管理服務，包含獨棟建築、直達電梯、獨立空調、高畫質電視、呼叫鈴，擁有堅強的醫療團隊做後盾，全天候提供專業醫療，24小時護理師、每週2次兒科巡診與每週1次婦產科巡診、後送系統完善，月子餐由雙認證的中央廚房、餐餐現做現送，並客制化調整養生精緻手工料理、配合產後四階段調理，必讓辛苦的產後媽媽放鬆心情，毫無後顧之憂地享受醫療專業照護的坐月子美好時光。

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