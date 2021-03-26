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華麗級健檢暗槓變陽春　北榮桃園分院爆醜聞：貪醫百萬交保

▲台北榮總桃園分院爆發健保採購業務弊案，桃檢指揮廉政署與台北市調處搜索，其中蔣姓醫師與廠商黃姓負責人等6人分別諭知以100萬至10萬元不等交保。（圖／翻攝自北榮桃園分院官網）

▲台北榮總桃園分院爆發健保採購業務弊案，桃檢指揮廉政署與台北市調處搜索，其中蔣姓醫師與廠商黃姓負責人等6人分別被以100萬不等交保。（圖／翻攝自北榮桃園分院官網）

記者沈繼昌／桃園報導

台北榮總桃園分院遭檢舉院內辦理健保業採購業務，涉嫌向下游合作業者索取回扣，廉政署接獲情資蒐證多時，25日桃檢指揮廉政署、台北市調處兵分多路同步搜索約談，經漏夜偵訊後，將涉貪的蔣姓醫師以100萬交保；廠商黃姓負責人、王姓、陳姓、楊姓與蔡姓員工，也被以100萬不等交保。

據指出，桃檢與廉政署接獲北榮內部醫護檢舉，發現廠商長德公司提供給北榮健檢項目，依照健檢價格區分為不同等級，北榮桃園分院疑有主管級以上醫師涉嫌收取回扣、擅自減少健檢項目，以高額價格提供陽春健檢服務，長德公司再涉向北榮請款詐領不實費用牟利。

桃園地檢署指出，本案接獲廉政署報請指揮偵辦後，指派肅貪組檢察官周欣蓓指揮偵辦，25日由廉政署、台北市調處持搜搜索票，分別在北榮總醫院桃園分院等處同步搜索，經偵訊後查出員工涉嫌勾結承包健檢業務廠商陞合公司，以不實核銷外籍移工健檢費用、偽造健檢醫療機器維修紀錄等情事。

25日約談與傳喚12名被告、4名證人發現，北榮桃園分院蔣姓醫師疑似收取廠商回扣，訊畢將蔣姓醫師以涉犯貪污治罪條例嫌疑重大，諭知100萬元交保；廠商黃姓負責人及王姓、陳姓、楊姓及蔡姓員工，因涉犯貪污治罪條例與刑法偽造文書等罪嫌重大，分別諭知交保100萬至10萬元不等交保。

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