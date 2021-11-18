▲北榮桃園分院推動長照政策，提升桃園長照服務量能。（圖／翻攝桃榮網站）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著台灣人口高齡化，衍生失能、失智人口增加，長照的需求更為迫切。臺北榮總桃園分院院長盧星華說，桃榮在2016年即成立長期照顧推動小組及長照專案辦公室，全力推動長照政策陸續開辦日間照顧、護理之家、社區失智據點、巷弄長照站據點等服務高齡長者，由於桃榮醫護人員專業力強、親和力佳，深受社區肯定，成為醫療與長照結合的成功典範！

▲松柏園護理之家室內寛敞、明亮。（圖／資料照）

盧院長說，桃榮積極參與地方公衛的服務，包括與市府合作推動許多醫療計畫，例如：醫療小管家、居家護理、居家復健、醫師到宅及預防與減少長者失能等，不僅設有ABC級的長照單位，同時擁有松柏園、長青園等2家住宿型長照機構，共為地方民眾提供182床的住宿式服務床位，並開放部分床位提供市民申請使用，提供更好的醫療照護服務。

▲北榮桃園分院護理之家環境好。（圖／翻攝桃榮網站）

由於，目前失智、失能的盛行率平均約6%至8%，且每個人在老年階段皆可能會出現輕度的失智現象，因此桃榮複製院內「彩虹居」失智型日照中心成功經驗，延伸觸角到龜山區衛生所樓上設置「桃喜居」失智型日照中心，共提供54個名額，讓失智長者有專業照顧，家人可以安心上班。

▲護理之家設門牌。（圖／資料照）

為提升桃園長照服務量能並提供更好的醫療服務，盧星華院長也提出AI智慧醫療、發展高齡醫學、加強社區醫療服務等計劃，努力改變一般民眾對公立醫院及榮民醫院的刻板印象，2019年桃榮洗腎室、日照中心榮獲SNQ認證，2020年健保申報點數較2019年同期成長率為北區同儕醫院第一名，展現桃榮是醫療與長照結合的成功典範。