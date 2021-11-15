遭質疑為何萊牛可以吃？　蔣萬安「舉1例」嗆爆民進黨

▲蔣萬安啟動「公投反萊豬、食安我做主」台北12區巡迴街講行動。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨立委蔣萬安上街宣講「反萊豬」公投，獲得基層極大迴響。針對綠營質疑為何馬政府開放萊牛，蔡政府就不能開放萊豬，蔣萬安指出，國人平均每人每年會吃掉36.5公斤的豬肉、遠遠領先平均5.88公斤的牛肉，國民黨一直主張牛豬分離，如今是民進黨打破了自己的底線。

蔣萬安指出，有的人願意接受開放萊豬，有的人堅決捍衛國人和下一代健康安全，每個人都可以表達不同的意見跟立場，他街講就是希望走入人群、深入基層，透過與民眾面對面溝通、對話，用正確資訊讓民眾了解，12月18日公投日當天能勇於表達自己的意見，不管支持或反對，都鼓勵出來投公投票。

針對綠營質疑「為什麼萊牛可以進口、萊豬不行？」蔣萬安指出，國人平均每人每年會吃掉36.5公斤的豬肉、遠遠領先平均5.88公斤的牛肉；台灣人很喜歡吃豬內臟，包含豬肝、腰子等，這些在歐美國家他們是不食用的。

蔣萬安強調，基於這樣的飲食習慣及科學數據，其實牛豬分離一直都是我們的主張，也是民進黨當初對食安堅守的底線，而今天是民進黨打破了自己的底線，這必須讓大家清楚了解。

根據蔣萬安規劃，11月4日起每週2場街頭宣講、44天內走遍台北市12個行政區，邀請黨籍立委、市議員一同站上街頭，呼籲民眾在1218投下重要的一票。國民黨前青年部主任陳冠安日前分析，蔣萬安開啟台北12區公投街講後，社群影響力僅次於蔡英文，代表街講有一定效果。