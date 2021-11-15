蔣萬安遭嗆為何萊牛可吃　陳吉仲一圖打臉國民黨：很多民眾也想問

▲陳吉仲澄清國人消費美豬比例。（圖／翻攝陳吉仲臉書）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委蔣萬安近日在宣講公投時，遭到菜市場民眾嗆「為何萊牛可以吃？萊豬不行？」對此，農委會主委陳吉仲表示，這也是許多國人想要質問國民黨的問題。2012年開放萊牛進口，至今臺灣進口美牛已40萬公噸，「如果萊牛沒有食安疑慮，那以食安為理由來攻擊萊豬，豈不是自相矛盾或有其他目的？」

對於蔣萬安後來回答，國人吃萊豬的比例是萊牛的7倍，陳吉仲表示，這是完全錯誤、誤導民眾的數據。臺灣每人每年平均消費美牛2.7公斤，是消費美豬0.7公斤的4倍，如果再考量美國養豬僅有不到2成使用萊劑，而養牛使用萊劑的比例是養豬的3倍以上，那國人吃到萊牛的機率遠遠高過吃到萊豬。

陳吉仲指出，事實上從今年1月萊豬開放至今，因為清楚標示產地來源國等配套措施執行到位，國內市場也沒有需求，因此沒有任何一批進口豬肉檢驗出萊劑。

昨前總統馬英九前總統也在宣講時指進口萊豬是「故意討好美國」，對此，陳吉仲表示，那2012年馬政府開放萊牛也是討好美國嗎？如果認為2012年開放萊牛不是、而2021年開放萊豬卻是討好美國，這樣的邏輯不就如同吃萊牛沒問題、卻反對開放萊豬進口一樣矛盾嗎？

陳吉仲說，馬政府2012年開放萊牛是依據CODEX標準，2021年開放萊豬也是依據CODEX標準，「客觀的國際標準不會因為國民黨政治人物的選擇性說法而改變。」

陳吉仲表示，食品安全是科學問題，不是政治問題，全世界處理食安管理及動植物防檢疫皆從國際規範和科學角度出發，幾乎沒有以公投來決定。在已依國際標準執行的現在，如果反萊豬公投通過，會變成臺灣片面拒絕國際標準，全世界都將質疑我們參與國際經貿組織的能力和誠信，CPTPP、臺美FTA也將變得遙不可及。

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