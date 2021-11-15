蔣萬安選北市有危險？　他曝藍綠基本盤：黃珊珊能拿多少

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

2022年台北市長選舉備受關注，資深媒體人黃暐瀚認為，民進黨在北市有3成5起跳的基本盤，若台北市副市長黃珊珊參選，國民黨立委蔣萬安的選情會有危險。

黃暐瀚今（15日）表示，若蔣萬安在北市有妥妥「過半支持度」，那不管對手是不是衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊要不要選，蔣萬安都可以提前宣布當選2022年的台北市長，但問題是，蔣萬安的支持度有這麼高嗎？得票率可以單獨過半嗎？

黃暐瀚提出過去藍綠在北市的選舉數據，他指出，無論是2014的連勝文或2018年丁守中，國民黨的台北市長參選人都只拿40.82%的選票，藍營在台北市選戰，還是5成起跳嗎？還是已經萎縮到4成起跳？

▲黃珊珊。（資料照／記者李毓康攝）



黃暐瀚提到，民進黨在北市最慘烈的得票狀況，是2002年李應元對戰馬英九時的35.89%、2010年蘇貞昌43.81%，2006年謝長廷40.98%，以上3次民進黨對決國民黨的結果都是落選，但看得出來，隨著選將不同，綠營在北市基本盤樓地板是35%，不是2018年姚文智的近18%。

黃暐瀚進一步分析，綠營在北市基本盤3成5起跳，藍營得從4成爬起，差距沒有想像中那麼大，這時來一個可能得票超過10％的第3位參選人，拿走誰的票更多，誰就更可能落選，因此問題來了，一、黃珊珊會不會出來參選？會不會選真的？會不會選到底？二、黃珊珊可以拿到多少選票？是10%？15％？還是18％？三、黃珊珊是拿走藍營的票多？還是綠營的票多？「看到這裡，還覺得蔣萬安不危險的，我想，可能就不是我的問題了」。