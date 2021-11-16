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民進黨緊咬進口美牛　國民黨一句話突破盲點

▲▼文傳會主委凌濤。（圖／國民黨提供）

▲文傳會主委凌濤。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

「珍愛藻礁」和「反萊豬」攸關環保和食安等4大公投，將於12月18日進行投票。針對民進黨批評馬政府進口美牛，國民黨文傳會主委凌濤指出，台灣人每年平均消費37.3公斤豬肉、6.4公斤牛肉，豬肉的消費量約為牛肉的6倍多，瘦肉精在內臟殘留量，為在肌肉及脂肪殘留量5倍以上，這也是為何國民黨執政8年，始終堅持不開放「萊豬」的原因。

反來豬公投領銜人、國民黨副秘書長林為洲日前在臉書發文指出，禁止萊豬進口會影響台美關係，重點是影響的程度，但遭無黨籍台北市議員林穎孟批評，林為洲反萊豬但又擔憂影響台美關係，根本是「渣男」。

林為洲今接受廣播媒體「Hit Fm嗆新聞」專訪時則表示，台灣各項對美採購，增加或減少都會影響台美關係，是程度的問題，但含萊劑美豬只占美豬約2成，估一年影響的貿易額不會超過10億元，比起武器、晶片等貿易項目比例很小。

林為洲指出，他實在不相信沒有進口萊豬會嚴重影響台美關係，如果只是面子問題，那政府就應該要去跟美國談判。

林為洲表示，很有信心反萊豬公投會過關，但也不能大意，若反萊豬沒過關，其他3個公投案也很難過關。民進黨就是希望國民黨把4項公投綁在一起，和民進黨一樣，最後就會變成政黨對決，讓中間選民厭惡藍綠惡鬥，這樣對民進黨最有利。

林為洲指出，這次公投最關鍵的是中間選民，特別是護藻礁（三接遷移）、核四重啟這2項公投，並非國民黨提出，護藻礁公投可以帶出超越藍綠的公民，而反萊豬、護藻礁是多數公民團體有共識支持的公投。民進黨希望催出基本盤要壓過國民黨，因此陷入政黨對決對公投是不利的。

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