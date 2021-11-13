水下畸戀！男大生和海豚「肉體交合」　牠磨蹭女訓練師爽到升天

▲美國一名男子自曝年輕時和雌性海豚發生性關係，期間長達6個月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

現年70歲的美國男作家布倫納（Malcolm J. Brenner）2010年出版了一本自傳，內容描述他曾在1970年代的大學時期，與一隻母海豚多莉（Dolly）發生6個多月的性愛關係。另一名NASA贊助的女研究員也曝露為了教海豚說話，也與朝夕相處的公海豚有過性行為。

根據《每日星報》報導，布倫納2014年接受《鏡報》訪問時表示，1970年代，當他還是一名大學生時，曾在佛州薩拉索塔（Sarasota）一家海洋樂園打工，被允許自由出入水池後，他和一隻雌性瓶鼻海豚（又稱寬吻海豚）多莉建立了超越平凡的感情。布倫納宣稱他在游泳時多莉總會游過來「誘惑」他，牠勾引人的方式是把擺弄好姿勢向他示意，讓布倫納「磨蹭」牠。

▲布倫納聲稱，多莉是主動靠近他並擺好姿勢讓他磨蹭。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

布倫納說，一開始他讓多莉不要這樣，因為自己對牠並不感興趣，過了一段時間，他心想「如果多莉是一個女人，我還會想出這些合理化的解釋與藉口嗎？」從此之後，他會避開其他公海豚，挑在快要休園的時間和多莉獨處，並和牠發生性關係，而這段「人豚戀」竟長達6個月。海洋公園倒閉後多莉被轉移到另一座設施，但最終牠在與布倫納初次見面的9個月後去世。

▲70歲的美國男作家布倫納（Malcolm J. Brenner）自曝與母海豚發生性關係。（圖／翻攝自YouTube／Curios News）

布倫納認為，多莉是自願停止呼吸的，「我稱它為戀愛關係，因為這就是如此，『她』的死讓我覺得糟透了，我陷入5年的憂鬱症。」然而，布倫納後來接受其他媒體訪問時也坦承，他在和多莉做愛之前就知道自己「對其他物種」具有性吸引力，「當我還是個青少年的時候，我和家裡的狗有過一些經歷，我試著和牠做愛，但沒成功，後來就放棄了。」

報導稱，布倫納不是第一個和海豚有過性行為的人類，早在1960年代，一項由NASA與美國海軍資助的實驗計畫，在加勒比海聖托馬斯島（Saint Thomas）的實驗室裡，訓練「2雌1雄」共3隻海豚試著「說人話」與人類交流，一名女研究員洛瓦特（Margaret Howe Lovatt）花了2年試著透過放慢語速等方式，像父母教育孩子說話般，訓練海豚模仿她的聲調與聲音。

▲美國一名女研究員也在受訪時坦承，曾海豚達到性高潮，抒發牠的性衝動。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

報導指出，唯一的公瓶鼻海豚彼得（Peter）正值青春期，經常有「性衝動」，還會在洛瓦特身上不斷「磨蹭」，這種衝動擾亂了學習，她不得不將彼得帶到另一個水池與2隻母海豚分開，後來每當彼得「性奮過頭」，洛瓦特就會幫牠達到「性慰藉」，只要抒發了牠的性衝動後就能繼續教學。洛瓦特曾說，彼得很淘氣。

洛瓦特說，「彼得知道我就在那裡，彼得也在那裡，對牠來說這是性行為，但對我來說不是『性愛』，也許是種感性。」後來NASA中止了研究計畫，彼得被轉移到邁阿密的一個實驗室，和洛瓦特分開不久後彼得在水中溺死了，據悉這是海豚憂鬱時會出現的行為，不像人類自動換氣，海豚每次呼吸都是有意識的努力，若生活變得難以忍受，牠們會深呼吸，接著沉入水底，不再呼吸。

布倫納認為，洛瓦特應該早點說出她和彼得的關係，而且她對享受和彼得在一起的時光做出的描述有點「令人遺憾」，因為這並不常見，所以人們認為這是錯誤的，「跟海豚做愛有種非常超然的感覺，海豚很有意識，是一種具有智慧與創造性的生物，而性交是一種讓其感情圓滿的行為。」

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