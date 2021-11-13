白打高端「陳時中1理由」被戳破！　網罵爆：就是不道歉

記者邱晟軒／台北報導

指揮中心昨日宣布，有緊急出國需求者，可開放打高端疫苗者混打它牌國際疫苗，引起熱議；陳時中今（13日）透露，主要是為年輕人出國唸書需求才開放。消息傳出後，遭到網友一面倒砲轟，更有人認為，當初陳時中強調「世界不是只有美國」，如今卻因美國學校實體上課陸續恢復而開放混打高端是自打臉的說法。

中央流行疫情指揮中心12日表示，經我國傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議討論，已接種一劑或兩劑高端疫苗之民眾，如因入境他國需提交該國要求之COVID-19疫苗接種證明，可依需求於出國前接種經我國食品藥物管理署核准專案輸入之COVID-19疫苗；並且建議要和最後一劑高端疫苗間隔28天後接種。

針對外界質疑高端是否白打了，陳時中今受訪時強調，開放高端混打是為了特殊出國需要不得已的變通措施，主要最早注意到是學生問題，接下來耶誕節過後，美國學校實體上課陸續恢復，而先前因為年輕族群最先開放可接種疫苗是高端，所以人數相對多，我方除持續和國際溝通之外，也要讓學生有一條路可以走，在專家研判下進行的變通。

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對於陳時中的說法，不少網友在「ETtoday新聞雲」粉專貼文留言，「政府先鼓吹民眾打高端，現在又毫無科學依據開放混打，毫無章法，真的是把民眾當傻瓜」、「大人都死不認錯，怎麼教育小孩子啊」、「世界又不是只有美國，年輕人讀書去這六個國家就好了」、「那些自甘願當新服英戰士的學生們，打之前沒考慮不能出國？現在不能出國才在那哀叫」、「鼓勵打高端的側翼，怎麼都龜縮不出來面對」、「終究都要打國際認證疫苗，那為什麼不一開始就打」，更有人認為陳時中當初在立院嗆「世界不是只有美國」，結果現在又辯稱為了美國留學生，而開放打高端者混打。

也有網友直言，「不追究一開始號稱沒有出國問題，中間積極爭取高端獲取國際認證，到現在追打兩劑它牌國際，打疫苗就是一種風險，高端技術還混搭它牌就是超高風險，現在要4針？台灣人命是不值錢？台灣價值是瘋狂花台灣母親的錢？不想辦法解決高端問題反把風險丟給人民？綠綠真的很敢說。」

▼開放高端「混打」以因應出國需求，網友全炸鍋。（圖／翻攝ETtoday新聞雲粉專）