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你與首富的距離！年賺2700萬「不吃不喝28萬年」　才追得上馬斯克

▲▼特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉與SpaceX的創辦人馬斯克（Elon Musk）擁有的財富多到令人難以想像。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近來啟動他的賣股計畫，至今已套現69億美元，而特斯拉股價本周因此重挫15.4%，導致他的淨資產降至2880億美元，但依然無法動搖其「世界首富」之位。計算一下，如果你年收入100萬美元（約新台幣2780萬元）那你需要不吃不喝28萬年才能追上馬斯克。

▲特斯拉、馬斯克、FSD。（圖／路透）

▲馬斯克先前在推特發文，問網友是否贊成他出售特斯拉10％的持股股份。（圖／路透）

根據英國《每日星報》報導，全球首富馬斯克特斯拉股價下跌，淨資產估減至2880億美元，這相當於每年收入新台幣2780萬元的人，須不吃不喝28萬8千年之後才能累積的大筆財富，而馬斯克又是如何達到如今的成就呢？報導稱，馬斯克不是白手起家， 他能創立特斯拉與SpaceX大部分必須歸功於他在年輕時獲得的大筆資金。

Embed from Getty Images

▲馬斯克的父親曾是南非富有的礦業巨頭。

馬斯克的父親埃羅爾•馬斯克（Errol Musk）是南非礦業巨頭，母親梅伊（Maye Musk）則是加拿大超模，自從父親賣掉祖母綠礦產後，家族變得極為富有。埃羅爾曾向《商業內幕》透露，「有時候我們錢太多，保險箱都快關不攏，需要一個人把錢扶好，另一個人關門，最後掉出來的錢，就拿出來放進口袋。」青少年時期的馬斯克口袋塞滿地走在紐約街頭，對任何想成為世界首富的人來說都是個好的開端。

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▲馬斯克的母親梅伊是加拿大超模。

儘管是來自富裕的家庭，馬斯克17歲時離家搬到加拿大，曾做過時薪18美元（約新台幣500元）的零工，穿上防護衣在高溫的鍋爐室裡打掃，大學期間每天的飲食預算是1美元，主要吃一些熱狗、青椒和義大利麵，馬斯克後來坦承，「我不建議每天靠1美元生活，那不太有趣。」後來他放棄體力勞動，踏入科技軟體行業，雖然他在12歲時就曾寫過一款遊戲程式，並用500美元的價格賣給一家雜誌。

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▲2004年時的馬斯克已有「太空夢」。

馬斯克和胞弟金巴爾共同開發了名為「Zip2」的城市指南軟體，後來以3億美元的價格賣給康柏電腦（現被惠普收購）。馬斯克用這筆錢創辦了X.com，是世界上最早的網路銀行之一，X.com後來與另一家數位錢包公司Confinity合併，鼎鼎大名的「PayPal」就這樣誕生了，PayPal是馬斯克致富的重要關鍵，因為eBay在2002年以15億美元收購，讓它成為平台上的預設交易方式。

▲▼特斯拉執行長伊隆·馬斯克Elon Musk。（圖／路透）

▲馬斯克30歲時已有上億美元存款。（圖／路透）

透過這2筆交易，馬斯克剛滿30歲時存款就達2億美元（約新台幣55.6億元）。眾所周知，馬斯克是個工作狂，幾年來他聲稱自己每周工作85到120小時，並表示成功的創業者至少都得工作80小時，他還把每天的行程以5分鐘的極小單位來詳細劃分。今年1月他首次從亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）搶下首富寶座時，他就曾在推文表示，「這感覺很奇怪…好吧，回去工作吧…」

報導稱，不知為何，馬斯克仍有辦法空出時間和2名不同的女子一起生育了6名孩子，最近交往的一任前女友是加拿大歌手Grimes，她在2020年為馬斯克生下第7名孩子，他為小兒子取了一個引起廣泛討論的名字「X Æ A-12」，和Grimes交往3年後，兩人在今年夏天已宣布分手。

▼馬斯克與前一任女友Grimes。

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