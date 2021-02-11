　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

男作家與海豚相戀！夜闖樂園「發生性關係」　自傳曝悲戀史

▲▼法國今年高達1100隻海豚莫名擱淺沿岸死亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲作家自白與海豚相戀9個月，雙方還曾經發生性關係。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

美國一名新聞記者兼自由作家布倫納（Malcolm Brenner）自稱，年輕時（1971年）曾經與一隻母海豚多莉（Dolly）相戀9個多月並發生性關係，直到多莉被送往其他水族館後為止。布倫納2010年將他的經歷寫成自傳出書，特殊的故事情節在當時引起不小轟動，也有人質疑他根本在美化侵害動物的行為，對此他嚴正否認。

今年已經70歲的布倫納日前受訪時說出這一段回憶，他1970年接受邀請到佛羅里達某樂園替海豚拍照，結果因此相遇了讓他一生難忘的海豚戀人。布倫納透露，他在替樂園的海豚拍照時認識了多莉，當時多莉不但主動接近他、對他也完全不陌生非常親近，「我當時就深深被牠吸引住了。」

布倫納聲稱，他後來與多莉陷入長達9個月的熱戀，他為了能夠有更多的時間互相親近，還會在夜晚時回到樂園陪伴對方，互親擁抱並享受肌膚摩擦的感覺，相處過程中雙方甚至有發生性關係，不料樂園後來因為經營不善必須關閉，多莉最終被轉移到其他地區的水族館，事後他也從其他朋友口中得知，多莉在轉移後不久就死了，消息讓他非常難過。

▲▼ 海豚,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲布倫納2010年將他與多莉的故事寫成自傳。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

他感嘆，多莉的死訊讓他消沉相當多年，儘管他後來也擁有了另外2段婚姻，這一場愛情仍深深的影響著他，2010年還特別寫了名為《水中女神：海豚愛人回憶錄》（Wet Goddess： Recollection of a Dolphin Lover）自傳，描述並紀念這一段「人豚戀」故事，他也還曝料自己其實有動物癖，可能與小時候曾被虐待有關，讓他對動物比較容易產生感情。

自傳出版後， 特殊的故事情節在當時引起不小轟動，也有人質疑他根本在美化侵害動物的行為，但他嚴正否認這種說法，表示如果對方不願意，有做出任何掙扎行為，他絕對不會繼續動作，對方在水中的力量也比他大，「沒有人可以強迫牠，人類在水中不可能游得比海豚快，牠是自願的。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／辛龍睽違4個半月終於發聲！　除夕深夜吐5字
「財神爺眷顧」投注站曝光！開過2次頭獎…累計8次百萬大紅包
快訊／除夕夜好會中！今彩539也開出　800萬頭獎1注獎落南
萬人擠爆LINE Pay！　高雄宣布線上發紅包改期：5萬包一
峮峮「跨越心中的坎」　提到小鬼黃鴻升笑了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

男作家與海豚相戀！夜闖樂園「發生性關係」　自傳曝悲戀史

超怪風潮！這些人流行「養水蛭」　獻上血給牠吸好滿足

薯條倒餐盤吃...速食店員工急勸：最好不要！曝2大原因

「世界第2古油井」在苗栗！至今仍在生產　預計還能用20年

系金餒！　賭神手法大解密原來老千這樣玩

秦始皇「驚世容貌」曝光！專家神還原　網喊：對視不敢超過3秒

醫院靈異頻傳！一查驚見「冷藏40年嬰屍」　他揭詭異內幕：已像木乃伊

誤觸貓咪濾鏡！律師視訊會議鬧烏龍...急向法官求助：我不是貓

超市裡的雞「頭去哪裡」？真實用途揭露　竟跟醫美有關係

緬甸蟒入侵繁衍30萬條　佛州「把牠變成食物」求居民來吃

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

有對象？何時結婚？年終多少？ 過年必考題...長輩真D問不膩！

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

鳳小岳太帥「男的都要電」張書豪：犯法！　死前願望清單「開千人瘋狂性愛趴」XD

男作家與海豚相戀！夜闖樂園「發生性關係」　自傳曝悲戀史

超怪風潮！這些人流行「養水蛭」　獻上血給牠吸好滿足

薯條倒餐盤吃...速食店員工急勸：最好不要！曝2大原因

「世界第2古油井」在苗栗！至今仍在生產　預計還能用20年

系金餒！　賭神手法大解密原來老千這樣玩

秦始皇「驚世容貌」曝光！專家神還原　網喊：對視不敢超過3秒

醫院靈異頻傳！一查驚見「冷藏40年嬰屍」　他揭詭異內幕：已像木乃伊

誤觸貓咪濾鏡！律師視訊會議鬧烏龍...急向法官求助：我不是貓

超市裡的雞「頭去哪裡」？真實用途揭露　竟跟醫美有關係

緬甸蟒入侵繁衍30萬條　佛州「把牠變成食物」求居民來吃

廁所門把突然轉開！巨大汪衝進來「熱切眼神關心」：媽媽還好嗎

辛龍睽違4個半月終於發聲！　除夕夜「正向喊5字」網湧入祝福

罷免連署達一階門檻！「瑤滾總部」：吳思瑤仍相信台北人愛吃萊豬

這家瘋癲14年！　《與卡戴珊一家同行》拉腳拖地、扯頭髮全武行

二寶偷懷五個月！婆婆聽完逼「生產當天結紮」：痛一次就好

台中「財神爺眷顧」投注站曝光！開過2次頭獎…累計8次百萬大紅包

台啤MVP理財有一套　蔣淯安存股拒用奢侈品

快訊／除夕夜好會中！今彩539也開出　800萬頭獎1注獎落南投

望高寮「翹孤輪」耍特技　民眾狂喝采！他見警秒加速逃逸…下場曝

男作家與海豚相戀！夜闖樂園「發生性關係」　自傳曝悲戀史

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

新奇熱門新聞

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

秦始皇真正容貌曝！網喊：看久不舒服

苗栗世界第2古油井　今仍在生產

裹小腳近照曝光！「肉形高跟鞋」腳掌全變形

薯條整包倒餐盤吃...速食店員工急勸母湯

這些人流行「養水蛭」　獻上血給牠吸好滿足

醫院靈異頻傳！一查驚見「冷藏40年嬰屍」

緬甸蟒入侵　佛州：把牠變成食物

大叔變正妹！「他把別人臉戴上」好驚悚

「給妳看我的鋼彈」！宅男3年後娶走女神

超市裡的雞「頭去哪裡」？真實用途揭露

誤觸貓咪濾鏡！律師視訊鬧烏龍...急喊：我不是貓

史上最搶手皇后！一生征服「6位帝王」

諸葛亮點「七星燈」續命...背後暗藏2大玄機

更多熱門

相關新聞

專家：這4種人睡眠習慣...恐影響身材

專家：這4種人睡眠習慣...恐影響身材

睡眠是人體自然恢復的心智和身體狀態，然而不同的睡眠習慣卻也可能間接影響生活的品質、健康，甚至是體重。澳洲睡眠專家近日就以獅、熊、狼及海豚將人類睡眠的習慣分為四類，並解釋了其中所存在的關聯。

印度村民持斧「嘻笑虐殺恆河豚」殘忍影片曝

印度村民持斧「嘻笑虐殺恆河豚」殘忍影片曝

海豚遭漁網纏住　男子跳海助脫困

海豚遭漁網纏住　男子跳海助脫困

麥當勞女神消失2年變咖啡CEO！超辣近況曝

麥當勞女神消失2年變咖啡CEO！超辣近況曝

熱帶斑海豚頭腹部有傷陳屍鹽寮海灘

熱帶斑海豚頭腹部有傷陳屍鹽寮海灘

關鍵字：

海豚

讀者迴響

熱門新聞

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

考上公務員接受劉在錫訪問！正妹年前陳屍自宅

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

23歲男遭「口爆」命危！鞭炮嘴裡炸開

《終極一班》16年了！那些KO榜高手現況公開

印度神童除夕災難預言落空？網曝真實日期

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

影／德國客來了文佳煐流利對話被讚爆

台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比曝照真相

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

爸藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了

新年一路發！除夕準備2東西「迎財神」

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

萌弟洗澡尖叫護鳥！　媽衝入笑翻

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面