男作家與海豚相戀！夜闖樂園「發生性關係」　自傳曝悲戀史

▲作家自白與海豚相戀9個月，雙方還曾經發生性關係。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

美國一名新聞記者兼自由作家布倫納（Malcolm Brenner）自稱，年輕時（1971年）曾經與一隻母海豚多莉（Dolly）相戀9個多月並發生性關係，直到多莉被送往其他水族館後為止。布倫納2010年將他的經歷寫成自傳出書，特殊的故事情節在當時引起不小轟動，也有人質疑他根本在美化侵害動物的行為，對此他嚴正否認。

今年已經70歲的布倫納日前受訪時說出這一段回憶，他1970年接受邀請到佛羅里達某樂園替海豚拍照，結果因此相遇了讓他一生難忘的海豚戀人。布倫納透露，他在替樂園的海豚拍照時認識了多莉，當時多莉不但主動接近他、對他也完全不陌生非常親近，「我當時就深深被牠吸引住了。」

布倫納聲稱，他後來與多莉陷入長達9個月的熱戀，他為了能夠有更多的時間互相親近，還會在夜晚時回到樂園陪伴對方，互親擁抱並享受肌膚摩擦的感覺，相處過程中雙方甚至有發生性關係，不料樂園後來因為經營不善必須關閉，多莉最終被轉移到其他地區的水族館，事後他也從其他朋友口中得知，多莉在轉移後不久就死了，消息讓他非常難過。

▲布倫納2010年將他與多莉的故事寫成自傳。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

他感嘆，多莉的死訊讓他消沉相當多年，儘管他後來也擁有了另外2段婚姻，這一場愛情仍深深的影響著他，2010年還特別寫了名為《水中女神：海豚愛人回憶錄》（Wet Goddess： Recollection of a Dolphin Lover）自傳，描述並紀念這一段「人豚戀」故事，他也還曝料自己其實有動物癖，可能與小時候曾被虐待有關，讓他對動物比較容易產生感情。

自傳出版後， 特殊的故事情節在當時引起不小轟動，也有人質疑他根本在美化侵害動物的行為，但他嚴正否認這種說法，表示如果對方不願意，有做出任何掙扎行為，他絕對不會繼續動作，對方在水中的力量也比他大，「沒有人可以強迫牠，人類在水中不可能游得比海豚快，牠是自願的。」

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