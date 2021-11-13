川普親信巴農拒作證　藐視國會遭起訴

▲ 前白宮首席策略師與美國總統顧問巴農。（圖／路透社）



文／中央社

美國司法部宣布，前總統川普昔日首席策士巴農（Stephen Bannon）因違抗聯邦眾議院調查1月6日國會大廈遇襲事件特別委員會所發出的傳票，拒絕作證，今天遭到起訴。

巴農拒絕配合眾院特別委員會的調查，不願作證和提供資料，理由是川普堅稱他有權根據所謂「行政特權」讓部分白宮通訊內容保密。一名法官9日裁定，川普不能阻攔公布相關文件；但川普請求聯邦上訴法院暫緩執行獲准，此案將於30日審理。

67歲的巴農被控兩項藐視國會罪，一項是因為拒絕出席作證，另一項是拒絕提供文件。每項藐視國會罪最重可判1年有期徒刑。

路透社報導，司法部發言人米勒（Bill Miller）表示，巴農料將於15日在華府「投案」，並在當天下午首次出庭。

今天稍早，前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）剛拒絕應委員會要求出席作證，可能也會面臨藐視國會的指控。

法新社提到，調查人員認為，巴農和梅多斯可能握有資料，能顯示白宮與闖入國會的川普支持者之間的關聯。川普支持者當時闖入國會，阻礙認證拜登贏得2020年總統大選的程序。

這是巴農15個月來第2度面臨刑事指控，他去年8月被控以美墨邊境築牆為名義，發起「我們來築牆」（We Build the Wall）募款活動騙取捐款，並在中國流亡富商郭文貴所有的遊艇上被捕。不過川普在此案開庭審理前，便對巴農發布特赦令。

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