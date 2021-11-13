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百桂食品慘停業「背後暗黑真相」曝：省很多麻煩！網喊高人指點

▲百桂食品業者張父及前妻下跪道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

▲百桂食品門口貼出暫停營業公告。（圖／記者唐詠絮攝）

記者施怡妏／綜合報導

宋姓男大生與瑪莎拉蒂富少張敦量發生擦撞，竟被張男痛毆致顱內出血昏迷，引發社會譁然，張敦量被起底為彰化縣溪湖鎮百桂食品的小開，而張男父親所經營的百桂食品，已引發網友抵制、猛刷一星負評，百桂食品12日拉上鐵門，公告門市暫停營業，對此，有網友認為這舉動背後目的，就是為了躲稽查。

案發後，網友紛紛在網路上撻伐百桂，揚言抵制，網友也在百桂食品的Google評論上猛刷一星負評，重創百桂食品的公司形象。而百桂食品的門市，稍早也被發現貼出暫停營業的公告。據了解，由於受到事件衝擊，百桂食品除受到網友抵制外，更已紛紛接到廠商退貨訂單，衝擊公司營運。

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有網友在PTT上表示，「百桂老闆很聰明」，通常這種時候，會有一堆政府機關來稽查，或是鄉民檢舉違建，再來就是環保局和勞檢處，「以一個傳統產業工廠來講，通常環保都不合格，職安是笑話，依照勞基法給薪更是天方夜譚」，所以聰明宣布停業，躲開稽查順便避避風頭，等之後改名換老闆，又可以繼續營業了。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO認為停業的目的是為了躲稽查。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友們直呼「完全正解」，「肯定有高人指點」、「正解，趕快停業，可以避掉很多麻煩」、「反正買房買地早就買好了，工廠可開可不開」、「台灣很多傳統產業，老闆真的可以要收就收因為只是加減賺」、「不愧是經商的料」、「這個操作真的很聰明」、「原來還有這招，又學到了」、「停業比應付稽查簡單」。

除了停止營業之外，本站稍早報導《瑪莎惡少害慘家族！　百桂食品廠限期拆除》，有民眾直接向彰化縣政府檢舉百桂疑似擴廠違建。彰化縣政府經濟暨綠能發展處處長劉玉平回應，百桂食品目前廠區登記處為彰化縣溪湖鎮頂庄段637地號，並無違規情形，但廠區後方有兩塊作為倉庫和包裝使用的用地，經查確實是屬於都市計畫的農業用地，農業用地卻被做為工廠使用，這部分確實有違規情事。

根據自由時報報導，彰縣府指出，農地蓋工廠就是不合法，由於農地承租人姓周，縣府將進一步釐清周某和百桂公司的關係，違建部分將依法要求限期拆除。

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