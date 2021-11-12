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瑪莎3煞痛打男大生！　逢甲校長怒了：打我的學生太囂張

▲▼逢甲大學為重傷的宋同學舉辦祈福集氣活動，宋媽媽也到場，感動、感謝。（圖／記者鄧木卿攝）

▲逢甲大學校長李秉乾（左3）等人為重傷的宋同學舉辦祈福集氣活動，宋媽媽也到場一再表達感動和感謝。（圖／記者鄧木卿攝）

記者趙蔡州／綜合報導

宋姓男大生遭瑪莎拉蒂3名惡煞打傷昏迷，逢甲大學12日下午舉辦「譴責暴力、祈福集氣」活動，邀請全校師生一起為他集氣。逢甲大學校長李秉乾表示，宋男的遭遇讓他非常難過痛心，也非常氣憤難耐，這群惡人竟揪眾毆打他的學生，到底憑什麼囂張到這種地步，希望正義早日聲張，還被害人一個公道。

逢甲大學12日舉辦「譴責暴力、祈福集氣」活動，邀請全校師生一起為宋男集氣祈福，同時譴責施暴者的暴力行為。活動開始後，有數百名學生自主到場參加，希望宋男可以早日康復、回歸正常生活。學生代表表示，看到自己同學受到這樣的狀況非常不捨，希望大家一起集氣，能給宋同學支持，有力量度過難關。

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▲▼逢甲大學為重傷的宋同學舉辦祈福集氣活動，宋媽媽也到場，感動、感謝。（圖／記者鄧木卿攝）

▲參加活動的師生在「反暴力」的巨型帆布上簽名連署。（圖／記者鄧木卿攝）

逢甲大學校長李秉乾表示，宋男的遭遇讓他難過痛心，也非常氣憤難耐，學生只是因為開車擦撞，就被這群惡人打成重傷，「這群惡人究竟壞到什麼樣的地步，竟然揪眾毆打我們的學生，究竟憑什麼囂張到這種地步，造成社會的不安，剝奪了我們生活的的安全感」。

李秉乾說，今天我們聚集在逢甲大學，一起為宋同學祈禱，早日康復回到校園繼續學習，也懇請當時有經過現場的目擊者，可以提供當晚事件的相關證據，協助宋同學及宋同學家人進行後續的司法程序，不要姑息暴力，逢甲大學全校師生都會支持台中市政府從重執法，建立一個讓民眾、家長及師生們能安心生活的台中。

宋男媽媽在現場哽咽說，對於學校的活動非常感動和感謝，讓她知道兒子並不孤單，還有這麼多人支持他，而且現在兒子好不容易甦醒了，讓她的人生又有了希望，她不希望再有父母承受椎心之痛，也拜託大家一起抵制暴力，期盼嫌犯不要交保出來到處傷人。

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