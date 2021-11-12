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「百桂食品」農地上蓋廠房　彰縣府勒令停業喊拆

▲▼瑪莎拉蒂3惡少痛毆男大生，張敦量父親於彰化溪湖經營的百桂食品門是宣告暫停營業。（圖／記者唐詠絮攝）

▲百桂食品被勒令停業。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

宋姓男大生與瑪莎拉蒂富少張敦量發生擦撞，竟被張男痛毆致顱內出血昏迷，引發社會譁然，網友群情激憤，直喊抵制百桂食品的浪潮也越燒越大，百桂食品12日緊急在廠外貼出門市暫停營業的公告，暫避風頭，不過已有看不慣的網友，怒向彰化縣政府檢舉百桂疑似違法在農業用地上蓋工廠等情事。

彰化縣建設處代理處長陳威宏表示，違章建築進行排拆就是已涉及違章，就百桂食品廠房目前紀錄來看，並無相關違規紀錄，依據民眾昨天的檢舉內容也不夠確實，不符合違章檢舉的作業程序，未來如有收到具體的檢舉內容，則會再依法啟動。

▲▼瑪莎拉蒂３惡少痛毆男大生，張敦量父親於彰化溪湖經營的百桂食品門是宣告暫停營業。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣政府經濟暨綠能發展處處長劉玉平下午前往廠方進一步勘查，百桂食品目前廠區登記處為彰化縣溪湖鎮頂庄段637地號，並無違規情形，但廠區後方有兩塊作為倉庫和包裝使用的用地，經查確實是屬於都市計畫的農業用地，農業用地卻被做為工廠使用，這部分確實有違規情事。

劉玉平表示，目前仍無法確定百桂的使用行為是否是作為工廠使用，詳細仍需在百桂的使用行為中進一步確認。他也透露，因為百桂後方疑似擴廠的廠房目前土地為另外的所有權人，百桂有可能是跟他人承租，2者間可能為承租關係，但由於百桂12日停業中，仍不是太清楚其相關狀態，也不清楚2者間的關聯性，因為沒看到當事人僅能從現況去看看他違規的樣態到底是什麼。

▲▼瑪莎拉蒂3惡少痛毆男大生，張敦量父親於彰化溪湖經營的百桂食品門是宣告暫停營業。（圖／記者唐詠絮攝）

劉玉平指出，就目前實際使用情勢來看，百桂食品在農業用地上一部分作為倉庫使用，一部分作為包裝使用，這部分顯然已違反《都市計畫法》與《工廠管理輔導法》，其違法擴廠部分，可依法對其裁罰新台幣5000元，並勒令停工，也會將今天稽查結果將報給建設處，再由建設處依建築法規，進行列管和安排是否拆除。

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