瑪莎惡少爸媽輪流道歉　百萬作家反思「養不教真是父之過？」

▲張男下手最重，遭網友肉搜，雙親不得不出面下跪道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

記者柯沛辰／綜合報導

宋姓男大生開車擦撞瑪莎拉蒂，遭3名惡少打到顱內出血，引發社會公憤。事後，3人的家長陸續出面道歉，張男雙親甚至在鏡頭前下跪。不過，百萬粉絲社群《閱讀人》創辦人鄭俊德提出反思觀點，認為犯罪者有犯罪者的責任，但「養不教真的是父之過嗎？」、「除了情緒性文字或肉搜，我們還可以為社會及未來的孩子做些什麼？」

鄭俊德表示，孩子的品格教育的確受原生家庭影響甚鉅，但他回想孩童時期，多數雙薪家庭應該也很難兼顧孩子和事業，所以大多將教育責任委託給了學校或安親班，所以他不禁思考「養不教，真的是父之過嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他說，若繼續延伸，以「教不嚴、師之惰」這句話來說，那老師就更無辜了，儘管孩子在學校的時間比在家中多，但老師一人要兼顧班上40個孩子的作業，又要兼顧品格教育，實在是力有未逮，所以總的來說，父母的確無法推諉，校園影響也極其重要，但「孩子長大後也該為自己的人生負責。」

鄭俊德指出，社會上的「沉默多數」及慣用攻擊性詞彙的酸民，其實也是影響孩子的一大關鍵，因為當攻擊性言語、負能量詞彙在生活中無處不在，而且人們也對他人受到的傷害予以戲謔回應時，「都是在教育滑著手機瀏覽的下一代。」

▲張男母親道歉，承認管教不周。（圖／ETtoday攝影中心）

他認為，犯罪者的家長有該承擔的社會壓力和責任，但真正該負責的還是犯罪者本身，所以當大家憐恤受傷的男大生、責難涉暴的富二代時，其實可以想一想，「除了用情緒性的文字繼續去肉搜或是責難，我們還可以為這個社會以及未來的孩子做些什麼？」

鄭俊德說，當我們幫助其他孩子，其實就等於在幫助自己的孩子，讓他未來可以進入一個相對善良的社會，「我的方法是推廣閱讀、推廣善良、推廣反思」、「當然還有更多方法」，所以比起發洩情緒，他更鼓勵大家用自己的方式，持續傳播善良，為社會帶來更多正面能量。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘