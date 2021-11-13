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縱放瑪莎拉蒂惡少惹民怨　警政署長嗆幕後組織：一波一波掃

▲瑪莎拉蒂惡少，男大生遭強押下車暴打。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲瑪莎拉蒂惡少將男大生遭強押下車暴打，陳家欽發話要徹查惡少背後是否有組織。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者林冠吟／台南報導

台中瑪莎拉蒂惡少張敦量僅因和宋姓男大生發生擦撞，就將對方痛毆致顱內出血，引發社會譁然，警政署長陳家欽12日南下表揚台南員警屢破重大刑案，頒發破案獎金，同時也以瑪莎拉蒂惡少事件為例，提醒員警在處理案件時務必謹慎，針對瑪莎拉蒂惡少案，也會要求員警清查張敦量幕後是否有組織，更要「一波一波的掃、一個一個抓」，全依組織犯罪法法辦。

警政署長陳家欽12日南下表揚台南市刑大、麻豆、佳里與第五分局等屢破獲重大刑案，頒發破案獎金，同時也以日前台中發生瑪莎拉蒂惡少張敦量，僅因輕微擦撞，就將宋姓男大生痛毆致顱內出血，至今還未出院，但警局卻放走嫌犯事件為例，強調員警在處理案件時，務必謹慎注意程序，否則稍有不慎都將可能引發關注，無論分局或是警員都應重視。

▲男大生開車不慎擦撞一台瑪莎拉蒂，竟遭對方痛毆，致顱內出血進加護病房。（圖／記者游瓊華攝）

▲男大生開車不慎擦撞一台瑪莎拉蒂，竟遭對方痛毆，致顱內出血進加護病房。（圖／記者游瓊華翻攝）

陳家欽指出，瑪莎拉蒂惡少事件中，為何嫌犯這麼年輕，卻可以開這麼好的車？他背後有誰？做什麼工作？經濟來源是什麼？這些都是警方應該要深入了解的問題，若有組織犯罪就要一個一個打、一個一個抓，全部都依組織犯罪偵辦。

▲台南市警局連續偵破暴力犯罪組織、持槍械殺人及假投資詐欺機房等數起重大治安事件，警政署長陳家欽特別南下表揚有功人員並頒發破案獎金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲警政署長陳家欽（中）特別南下表揚有功人員並頒發破案獎金，並針對台中惡少打人案，發話要徹查其背後是否有組織。（圖／記者林悅翻攝）

而往後若有發生類似事件，陳家欽也表示，快打警力務必要迅速到場壓制，即時救助傷患，並將現行犯逮捕，機關分局長更必須親力親為，查明事件背後的原因，而不是將鬥毆視為單一個案，務必要嚴正執法，絕不容許挑戰公權力的不法行為。最後，他也期勉所有員警同仁未來執行各項掃蕩犯罪工作應持續秉持熱情，共同為民眾打造安居樂業的生活環境。

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