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新竹少年刑務所演武場修復完工　變身古蹟藝文館

▲「新竹少年刑務所演武場」今（11）日起正式開館營運。（圖／新竹市政府提供）

▲「新竹少年刑務所演武場」今（11）日起正式開館營運。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

86歲市定古蹟「新竹少年刑務所演武場」修復完工，變身古蹟藝文館，今（11）日起正式開館營運，以太鼓、劍道形表演拉開序幕，象徵演武場重獲新生，首檔展出2大主題「 演武‧新生－新竹刑務所演武場古蹟修復展 」及「竹塹城散策三部曲－走動篇」，呈現演武場的前世今生、建築特色，更讓過去半埋於道場下增加訓練回聲的陶甕「音箱」及9座緩衝彈簧重見天日，成為此次展覽最吸睛看點，演武場開館時間為週二至週日，上午9時至下午5時，免費入館。

新竹市少年刑務所演武場落成於1935年，附近共有18棟宿舍群，演武場過去是司獄官訓練武藝、體能的場館，包含柔道、劍道都在此訓練，二戰後改為監獄員工宿舍，而後閒置，於2012年被列為市定古蹟，但建築主體都被加蓋遮蔽，市府因而啟動修復工程。

文化局說明，此次修復保留道場下作為內部聲音反射的重要裝置的陶甕，也是本次開放後民眾最可細細品味之處，透過地板透空玻璃，可見半個陶甕埋於土中，開口微微朝上，設置相當罕見。道場的南北側各設有一個陶甕，開口對向演武場中心，主要增加柔道、劍道訓練時聲響與氣勢，目前研判極可能是全台演武場唯一設計，是珍貴文化資產。另外，底部還有9座直徑11.5公分的大型彈簧，其設計為了緩衝及避免訓練時，發生運動傷害。

林智堅市長表示，竹市是北台灣發展最早的城市，古蹟及歷建成為城市當中的資產，自擔任市長之後，透過「給予身份、修復、活化」等三部曲，讓古蹟、歷建重生，讓古蹟重新與城市連結。

演武場修繕完成後，室內規劃兩大展覽，常設展「演武‧新生」呈現少年刑務所空間場域及監獄相關文史，特展則廣泛呈現城市古蹟群的發展與故事，未來將持續向文化部爭取更多經費來修繕活化歷建，訴說這座城市的故事，讓更多人對新竹有更多的了解。

文化局說明，過去演武場曾經歷火焚，高溫使演武場北側屋架嚴重碳化，此次修復工程更換已碳化的桁架，特別展出具歷史年代感的桁架，以此提醒古蹟保存維護的重要性。

文化局表示，演武場為木構磚造建築，屋頂樣式採用日式建築較為複雜的「入母屋」屋根樣式，屋根瓦片使用黑色「日本瓦（和瓦）」作為主要材料，屋脊兩端則使用武道建築中常見的「雲型鬼瓦」作為收頭，鬼瓦上有各種花紋造型，主要用以避邪、除災，此次也特別展出演武場屋瓦樣本，另外在修復過程也保存了許多原舊木材，地板、屋瓦皆藏有驚喜。

文化局指出，新竹少年刑務所演武場首檔展出2大主題，「演武•新生－新竹少年刑務所演武場古蹟修復展」為常設展，訴說演武場的前世今生、空間場域、刑務所歷史建築群及建築修復歷程等；「竹塹城散策三部曲」特展以「走動篇」作為首部曲，從貼近民眾生活的建築切入，以歷史時間軸做區分，將展覽設計為桌遊般場景，邀請民眾走動參觀，相關資訊請上文化局官網（https://culture.hccg.gov.tw）查詢，洽詢專線03-5425079，或撥打1999為民服務專線。

新竹少年刑務所演武場今日重啟開館，出席貴賓有法務部矯正署新竹監獄典獄長吳永杉、文化資產審議委員暨清華大學環境與文化資源學系副教授榮芳杰、文化資產審議委員暨中華大學景觀建築學系副教授李奕樵、符宏仁建築師事務所經理林怡君、文史工作者溫文龍，以及議員劉康彥、施乃如、陳建名、李妍慧、蔡惠婷、吳青山。

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