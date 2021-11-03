科普、藝文學習樂園　竹市藝文高地兒童探索館明年開館

▲位於竹科X園區的中心的藝文高地總計8公頃。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今(3)在新竹市議會第10屆第6次定期會進行「新竹市藝文高地」專案報告，工務處葉時青代理處長、文化局張馨之局長說明，市府投入2億元改造兒童探索館，預計明年4月開幕，1樓由臺灣科學教育館科帶來科普展覽，2樓實驗室有Foca福爾摩沙馬戲團進駐，是全台首座馬戲教育基地，開設身體律動課程，另進駐的史汀科技教育、環境友善種子，則帶來自然生態訪查、電路與機器人等創意課程。兒童探索館與新竹文創館、國際展演中心透過隆恩圳綠帶串聯為「竹科X園區藝文高地」，打造跨領域的孩童學習場域。

文化局指出，位於竹科X園區的中心的藝文高地總計8公頃，由兒童探索館、國際展演中心、新竹文創館，以及94歲市定古蹟新竹水道取水口，由隆恩圳綠帶串聯，設計監造委由田中央團隊執行，打造具自然環境教育、科學教育、藝文教育功能的跨領域體驗空間。

文化局張馨之局長說明，兒童探索館以科普教育、互動體驗等為主軸，體驗年齡層從學齡前到高中，未來1樓是科普教育展覽的常設展區，首檔策展將與臺灣科學教育館合作；2樓設置3座實驗室lab由三個知名團隊進駐：「Foca福爾摩沙馬戲團」打造全台首座馬戲學習基地，開設身體律動課程，帶幼兒五感體驗；「環境友善種子」團隊以自然生態戶外課程為主，帶孩子走訪香山濕地、風力發電等在地環境訪查；「史汀科技教育」團隊則規劃科普工作坊，開設程式設計、電路玩具、機器人設計等「動手發明」課程。

另外，3樓規劃親子餐廳，4、5樓則設置高空滑梯，也將設置5G數位實驗室，引入AR等智慧科技裝置，也可供學校辦理科普教育相關展覽、課程等。

工務處葉時青代理處長說，兒童探索館全新外觀配色將取自周邊景觀，如農田綠色、夕陽橙色、芒草米色等，再搭配周邊自然環境，有如森林裡的探索館。此外，兒探館三樓將有露天平台，搭配草皮、共融遊具等，讓孩子們充分探索，親子們還可在觀景漂浮平台眺望頭前溪風景。

張馨之局長補充，新竹國際展演中心今年動工，目前進行基礎工程，預計將打造地上3層、地下2層的專業劇場，總計858席觀賞座位，還有附屬停車場，提供878個機車停車格、368個小客車停車格。

張馨之局長說，國際展演中心以戲劇舞蹈演出為主，與文化局現有之演藝廳以音樂類演出，雙館並行，未來各藝文展演檔期更多元。國際展演中心未來將提供在地藝文團體演出，並與國際藝術團隊合作。

新竹文創館目前已與煙波國際觀光股份有限公司議約中，預計明年簽約、113年將正式營運，完成「竹科X園區-藝文高地」最後一塊拼圖，打造成為大新竹地區最具規模的藝文、教育及休閒的特區。

針對議員提出國際展演中心開挖出大量廢棄物，環保局說明，廢棄物為建築廢棄物，在工程中自地底挖出，為避免影響工程進度，已先行處置，市府正同步調查行為人，待釐清行為人後將從嚴開罰。