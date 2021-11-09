竹市美術館壓軸展《集體製造》　褲子、便當變展品

▲美術館年度壓軸展覽以《集體製造》為命題。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市美術館推出年度壓軸大展《集體製造》，5位當代藝術家以每天穿的褲子、吃的便當、使用的手機再次創作，有人描述母親過去在成衣廠工作，腿部變形染色的故事，也有人邀請台鐵便當作業員用海苔製作便當，把勞動變成藝術行動，回應「集體製造」的主題，新竹市長林智堅也推薦2件首次展出作品，其一是黃背心運動的《巴黎公園》，藝術家以插畫呈現民眾意見分歧，民眾抗議、休憩並存面貌，另一件《一道黑色的彩虹》，藝術家以損壞的液晶螢幕拍攝髮絲，呈現損壞螢幕也有再次使用的功能。

林智堅表示，新竹市是一座高科技城市，本次展覽呼應新竹面貌，五位藝術家透過不同創作，呈現工業時代到現代科技，產業、從業人員不同風貌，例如，當時的成衣製造，到如今半導體、液晶顯示等，藝術家透過不同手法，藉此讓大家反思工業、科技對生活影響。

林智堅說，新竹美術館建於1925年，過去曾是市役所，從古至今都是服務民眾公共場所，新竹市府也邀請國內外藝術家來此策展，分享各項創作，豐富新竹市民生活。《集體製造》即日起至明年1月2日，歡迎全國民眾一同來欣賞藝術家看待集體勞動創作。

新竹市文化局指出，美術館年度壓軸展覽以《集體製造》為命題，由杜珮詩、侯怡亭、郭奕臣、黃海欣、黃博志等五位藝術家，探討工業時代的密集人力勞動，快速消費等觀察及影響。五位藝術家們都是台灣當代具代表性的藝術家，都曾獲台北美術獎或入圍台新藝術獎等重要獎項，並受邀至國際展出。

文化局說，本次有兩件全球展出作品，包含藝術家黃海欣描繪疫情前夕街頭情景的《巴黎公園》，及藝術家郭奕臣為本展新創作作品《一道黑色的彩虹》來回應人類與科技之間的連結性。

藝術家黃海欣的作品《巴黎公園》，以3.6公尺高的巨幅插畫，捕捉法國黃背心運動時期，巴黎公園內外對比氛圍，公園內民眾悠閒休憩、公園外民眾則是上街抗議並與鎮暴警察衝突，呈現出黃背心運動民眾意見分歧。

藝術家郭奕臣以多台損壞液晶面板創作的《一道黑色的彩虹》，他以此探討精密製造為迎合需求、不斷頻繁推出新品，造成巨量浪費的現象。他的作品以人類髮絲作為意識的延伸，經由色光混色使髮絲散發出虹光，也讓壞掉的面板獲得重新被觀看的機會。

美術館二樓則是日常生活集體勞動成果，藝術家侯怡亭錄像作品《White Uniform》邀請台鐵便當廚房的作業員參考日治時期鐵路便當掛紙，用海苔剪下圖樣，試圖將作業員的日常勞動行為翻轉為藝術行動。

藝術家黃博志書寫散文集《藍色皮膚：老媽的故事》，敘述原先在成衣廠工作的母親因臺灣加入WTO、生產自動化加上紡織產業大規模移轉的職業流變與生命勞動歷程，而這段家族經歷也如實反映臺灣近二十年來在農業、經濟體制的改革與社會變遷歷程。

文化局說明，《集體製造》展期從即日起至2022年1月2日，歡迎民眾來新竹市美術館參觀，展期間亦舉辦多項活動，欲知更多展品內容和活動訊息請上「新竹市美術館」粉絲專頁(https://goo.gl/ZdtXtm)查詢，或洽1999市民服務專線或撥打03-5332841文化局專線。

《集體製造》展覽記者會包含新竹市議員陳建名、藝術家杜珮詩、侯怡亭、郭奕臣、黃海欣、黃博志、策展人湯筑凱、新竹市鐵道藝術村總監李育萱、國立陽明交通大學藝文空間展覽總監湯景光、新竹市美術館2021計畫主持人蔡慶輝皆到場響應。