新竹光臨藝術節倒數3天　林智堅公開最後黃金周末全攻略

▲2021新竹光臨藝術節9大光雕最後倒數3天。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2021新竹光臨藝術節9大光雕與香山濕地藝術展區最後倒數3天，新竹市長林智堅公開兩天一夜光臨藝術節全攻略，呼籲國人把握最後黃金周末，白天遊新竹市立動物園、香山濕地藝術展區，夜晚漫遊舊城區看光雕、護城河靜態作品、逛光臨市集、欣賞街頭藝人和大型戶外公演，本週六（30日）晚間5時起東門城還有萬聖節「星際探險夜」活動，規劃沈浸式星際太空劇場，愈夜愈精彩，除了動物園需50元門票，全部展演都是免費參加！

兩天一夜攻略：

DAY1 新竹動物園／台灣昆蟲館－星際探險夜－舊城光雕秀－街頭藝人表演

DAY2 「海有來過」香山濕地藝術展區－臺灣特技團戶外公演

林智堅表示，新竹光臨藝術節光雕展演最後周末活動滿滿，推薦親子白天遊新竹市立動物園、台灣昆蟲館，兩館皆位於新竹公園內，全區無障礙、親子友善環境，並設置「兒童視角」觀察窗，孩子不用靠父母幫忙，就能進距離觀察動物、昆蟲，周邊有森林食堂，享受邊看動物邊用餐。

夜晚沿新竹火車站往北大路步行，沿途9座歷建、古蹟，含新竹火車站、站前客運商業大樓、公竹路建築群、新竹聖母聖心主教座堂（北大教堂）、新竹第一信用合作社、專賣局新竹支局、影像博物館、新竹州廳（新竹市政府）到新竹市美術館，集結台、日、德藝術團隊創作，搭配壯麗音樂、光影藝術投影在建築上，此外護城河沿岸還有36件實體作品、市集活動、街頭藝人、大型戶外演出等，本周六晚間7時在香山天后宮，還有臺灣特技團帶來《神采飛揚臺灣情》，以客家祭典與臺灣民俗藝陣的文化出發，結合雜耍、 特技及舞蹈，帶來充滿台灣味的精彩演出。

隨著萬聖節到來，東門城舉辦「星際探險夜」活動，200年歷史古蹟東門城變身「星際太空站」，規劃沈浸式星際太空劇場，邀請藝術團體LUXY BOYZ帶來藏光表演及超脫機器人共同演出酷炫燈光舞、好玩的劇團帶來高空特技表演，現場還有高蹺行走獸、風暴兵巡場、機器人派隊及神秘隊長不定時出沒，市長林智堅也將化身星際角色陪伴孩子玩耍。

第二天朝香山海岸前進，參觀藝術展區「海有來過」，同樣邀日本、台灣知名藝術家創作，包括賞蟹步道七彩旅人、大鳥巢、潮汐浮球、絕美海浪球場等7件作品，完美結合海岸與在地風土文化信仰，最推薦騎乘鐵馬沿「17公里海岸線」遍遊香山天后宮、香山沙丘等濱海美景，更是拍攝網美照、追夕陽絕美景點。

市府表示，光臨藝術節光雕展演、香山藝術展區展期至10月31日，邀請民眾把握最後周末前來新竹，9座光雕作品每晚6時至10時展演，並搭配五倍券熱潮，來新竹消費滿500元並登錄電子發票，即可抽百萬汽車等好禮，入住竹市47家指定旅宿住宿滿800元以上，登錄發票可周周抽Gogoro。活動詳情請上林智堅市長或新竹市新鮮事粉專查詢，或撥打1999市民服務專線。