　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新竹光臨藝術節倒數3天　林智堅公開最後黃金周末全攻略

▲2021新竹光臨藝術節9大光雕最後倒數3天。（圖／新竹市政府提供）

▲2021新竹光臨藝術節9大光雕最後倒數3天。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2021新竹光臨藝術節9大光雕與香山濕地藝術展區最後倒數3天，新竹市長林智堅公開兩天一夜光臨藝術節全攻略，呼籲國人把握最後黃金周末，白天遊新竹市立動物園、香山濕地藝術展區，夜晚漫遊舊城區看光雕、護城河靜態作品、逛光臨市集、欣賞街頭藝人和大型戶外公演，本週六（30日）晚間5時起東門城還有萬聖節「星際探險夜」活動，規劃沈浸式星際太空劇場，愈夜愈精彩，除了動物園需50元門票，全部展演都是免費參加！

兩天一夜攻略：
DAY1 新竹動物園／台灣昆蟲館－星際探險夜－舊城光雕秀－街頭藝人表演
DAY2 「海有來過」香山濕地藝術展區－臺灣特技團戶外公演

林智堅表示，新竹光臨藝術節光雕展演最後周末活動滿滿，推薦親子白天遊新竹市立動物園、台灣昆蟲館，兩館皆位於新竹公園內，全區無障礙、親子友善環境，並設置「兒童視角」觀察窗，孩子不用靠父母幫忙，就能進距離觀察動物、昆蟲，周邊有森林食堂，享受邊看動物邊用餐。

夜晚沿新竹火車站往北大路步行，沿途9座歷建、古蹟，含新竹火車站、站前客運商業大樓、公竹路建築群、新竹聖母聖心主教座堂（北大教堂）、新竹第一信用合作社、專賣局新竹支局、影像博物館、新竹州廳（新竹市政府）到新竹市美術館，集結台、日、德藝術團隊創作，搭配壯麗音樂、光影藝術投影在建築上，此外護城河沿岸還有36件實體作品、市集活動、街頭藝人、大型戶外演出等，本周六晚間7時在香山天后宮，還有臺灣特技團帶來《神采飛揚臺灣情》，以客家祭典與臺灣民俗藝陣的文化出發，結合雜耍、 特技及舞蹈，帶來充滿台灣味的精彩演出。

隨著萬聖節到來，東門城舉辦「星際探險夜」活動，200年歷史古蹟東門城變身「星際太空站」，規劃沈浸式星際太空劇場，邀請藝術團體LUXY BOYZ帶來藏光表演及超脫機器人共同演出酷炫燈光舞、好玩的劇團帶來高空特技表演，現場還有高蹺行走獸、風暴兵巡場、機器人派隊及神秘隊長不定時出沒，市長林智堅也將化身星際角色陪伴孩子玩耍。

第二天朝香山海岸前進，參觀藝術展區「海有來過」，同樣邀日本、台灣知名藝術家創作，包括賞蟹步道七彩旅人、大鳥巢、潮汐浮球、絕美海浪球場等7件作品，完美結合海岸與在地風土文化信仰，最推薦騎乘鐵馬沿「17公里海岸線」遍遊香山天后宮、香山沙丘等濱海美景，更是拍攝網美照、追夕陽絕美景點。

市府表示，光臨藝術節光雕展演、香山藝術展區展期至10月31日，邀請民眾把握最後周末前來新竹，9座光雕作品每晚6時至10時展演，並搭配五倍券熱潮，來新竹消費滿500元並登錄電子發票，即可抽百萬汽車等好禮，入住竹市47家指定旅宿住宿滿800元以上，登錄發票可周周抽Gogoro。活動詳情請上林智堅市長或新竹市新鮮事粉專查詢，或撥打1999市民服務專線。

►花799元就有睡在雲朵上的fu

ET快訊
「20種工作」未來恐消失！　被AI取代
韓女團成員宣布結婚！嫁大6歲企業家　甜蜜婚紗曝光
590萬買到台中凶宅！　投資客再+400萬喊賣
麥克雞塊「1吃法」太前衛！網爆喊邪教　他驚呆：我不孤單吧
賈永婕愛犬遭咬四個大洞！　對方飼主「1句話」讓她爆氣
入夜瞬間「掉10°C 」！　下周回暖時間點出爐
「茶妹一天尬3人」月收入驚呆！5萬男完事後傻了：養得起嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

展現農村慢生活！台東電光社區金牌農村競賽勇奪銅牌

選菁英代表國家隊！全國自由車公路錦標賽　千名好手台東競輪

提高救災效率　桃園蘆竹扶輪社捐贈消防救護物資

聽見台南學子心裡的幸福　黃偉哲表揚公益團體感謝捐贈助聽器

新竹光臨藝術節倒數3天　林智堅公開最後黃金周末全攻略

拚防疫也顧市政　林智堅：用招商、建設翻轉竹市

魏德聖導演雲林領航導覽　「開台四百年1621-大航海時代顏思齊」

台南疫情持續+0　大眾運輸飲食鬆綁

台南永康、佳里奇美醫院增設BNT疫苗第一劑門診　民眾可上網預約掛號接種

烏日查獲含動物用藥生雞蛋　中市府移送嘉義裁罰3萬

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

貼身熱舞！職業猛男月入10萬↑ 正妹體驗性感絕技嗨喊「好刺激」

6歲女兒被吻！坦白供出金髮小男友　爸吃醋崩潰狂「身家調查」：別肖想

余文樂開箱工作室！Q兒正臉曝光　王棠云素顏遭虧「照片都是騙人的」

哭了！騎新車到彰化139縣道兜風　他收「16張罰單」至少噴19200元

劉冠廷《詭扯》全裸「整副放到襪子裡」　爆侯彥西亂貼露毛：快笑死怎麼演

展現農村慢生活！台東電光社區金牌農村競賽勇奪銅牌

選菁英代表國家隊！全國自由車公路錦標賽　千名好手台東競輪

提高救災效率　桃園蘆竹扶輪社捐贈消防救護物資

聽見台南學子心裡的幸福　黃偉哲表揚公益團體感謝捐贈助聽器

新竹光臨藝術節倒數3天　林智堅公開最後黃金周末全攻略

拚防疫也顧市政　林智堅：用招商、建設翻轉竹市

魏德聖導演雲林領航導覽　「開台四百年1621-大航海時代顏思齊」

台南疫情持續+0　大眾運輸飲食鬆綁

台南永康、佳里奇美醫院增設BNT疫苗第一劑門診　民眾可上網預約掛號接種

烏日查獲含動物用藥生雞蛋　中市府移送嘉義裁罰3萬

崑大商院USR計畫　媒合捐贈600組菱炭吸附包予嘉義縣府

馬斯克坐穩全球首富！　謝金河：臉書改名也難追上特斯拉

性感歌姬「全身透視裝」辣出天際！　S曲線下內衣褲看光沒在怕

中信盃黑豹旗／稻江轉木棒首場扣倒勝　要讓科班都害怕

鴻海旗下工業富聯公布前三季財報　淨利年增25％

遞延買氣出籠　信義房屋Q3營收年增47.24%

換臉之亂》張琬平／建立下架機制　全面規範Deepfake

桃猿拚打季後賽　曾豪駒：就看這一波對戰　

展現農村慢生活！台東電光社區金牌農村競賽勇奪銅牌

選菁英代表國家隊！全國自由車公路錦標賽　千名好手台東競輪

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

地方熱門新聞

嘉義市百年木造平房火警

高雄駕駛開錯道！一右轉連人帶車卡樓梯

雲林「紅衣大女孩」獲獎　縣府公布地點

高雄托嬰中心虐童　11/1起停辦3個月

台南麻善大橋女子溺水找到人！

執行署台南分署法拍會2日登場

22香腸神豬建醮上桌　單隻40台斤造價7千

國民法官開庭可以訊問證人

住宅警報器免費申請！

高雄宣布釋出1萬劑BNT疫苗　供12歲以上預約

永康、佳里奇美醫院增設BNT疫苗第一劑門診

樹屋鳥籠式觀景台連結鹽水溪風光

生雞蛋含動物用藥　中市府移嘉義裁罰3萬

「超金警」！阻詐守護市民財產

更多熱門

相關新聞

林智堅推光臨藝術節動靜雙路線

林智堅推光臨藝術節動靜雙路線

2021新竹光臨藝術節壓軸光雕展開展4天來，參觀人次已突破124萬，新竹市長林智堅今（26日）再公開「一動一靜」賞燈路線，逛完9大動態光雕秀，夜間漫步護城河畔可見靜態燈區，「逐光飛翔」讓市鳥喜鵲化身藝術燈，「風動裝置」特殊設計只要風一來翅膀就隨風舞動，「奇幻花園」則以2萬根竹籤、2萬片羽毛組成絕美白芒草花園，兩大打卡點絕美好拍。林智堅說，兩作品都限定登場至11月11日，藝術家更在周邊店家、街道設計驚喜彩蛋，街道家具、沿岸樹林也都有特殊裝飾，光臨藝術節每走一步都是驚喜。

新竹光臨藝術節壓軸　古蹟光雕秀22日登場

新竹光臨藝術節壓軸　古蹟光雕秀22日登場

《新竹生活》10月號出版　邀大家一同「塹城逐光」

《新竹生活》10月號出版　邀大家一同「塹城逐光」

新竹市社造聯合成果展　周六大湳雅公園熱鬧登場

新竹市社造聯合成果展　周六大湳雅公園熱鬧登場

竹市「風起夢境｣療癒系光影　周三起線上預約

竹市「風起夢境｣療癒系光影　周三起線上預約

關鍵字：

新竹市文化局

讀者迴響

熱門新聞

峮峮深夜淚眼道歉！

丟丟妹25歲「未婚懷孕」正式決裂爸爸！

砂石車不滿妹妹鑽車「頂她屁股2下」倒地　家屬哭求畫面

臉書真的改名了！祖克柏宣布：Meta

王必勝正宮是「美魔女理事長」　同行揭容忍小三原因

全聯限時3週衛生紙、泡麵買1送1

美國「百萬流量喜劇網紅」逝世得年22歲

好市多也會踩雷！鄉民「4款食物」絕不回購

「地方創生券」第3週號碼出爐！　9組幸運兒500元入袋

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

二哈以為被追殺　連椅子摔進蝦池

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

壯世代愛愛次數太少　專家提8大好處

快訊／Delta+入侵台灣！英籍男驗出

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面