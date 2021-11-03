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全台唯一紅磚造武道場建築　竹中劍道館修復完工

▲新竹高中校園內市定古蹟「劍道館」今日正式啟用。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹高中校園內市定古蹟「劍道館」今日正式啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹高中校園內市定古蹟「劍道館」，落成至今已95歲，是全台唯一紅磚造武道場建築，也是台灣現存武道場中唯一採洋式建築，以磚造、木構架最具特色。在校友柯建銘立委全力協助下，市府向中央爭取3,338萬經費，進行修復工程，留存地坪構造、地面隔間痕、劍道館地坪放樣字跡等，讓校友回訪充滿回憶，今日正式啟用，未來將作為多功能藝文展演中心，立委柯建銘、文化部文資局局長陳濟民、副市長沈慧虹於上午出席啟用典禮。

立委柯建銘表示，他擔任近30年的民意代表，幫忙爭取過許多的預算進行國家建設，但能向文化部及教育部爭取劍道館修復工程經費，共同促成本案完成感到最有意義。他回憶起高中時代，昔日劍道館作為圖書館使用，他因翹課而至圖書館看書，被當時的辛志平校長看到，校長只有關心未有責難，這是他對於劍道館最深刻的記憶。

沈慧虹副市長表示，劍道館是竹中保留至今最古老的建築，為日治大正時期磚構公共建築的範例，民國90年指定為市定古蹟，94年市府即完成古蹟調查研究及修復計畫，但因修復經費未有著落，10多年來遲遲未進行修復。所幸在校友柯建銘立委協助下，獲文化部文資局、國教署3,338萬元補助修復老建築。

她說，古蹟修復過程中遇到很多阻礙，但在團隊合作下終於去年2月啟動修復工程，今年完工，恢復古蹟原有風貌，欣見校方將劍道館活化做為多功能藝文展演中心，以多元豐富的藝術文化，賦予老建築新生命。

文化部文資局局長陳濟民指出，文化資產修復過程本就不容易，每每在拆解過程隱蔽處，發現新事證，為了符合原貌修復，就需辦理變更設計。近年來，國人文化資產保存意識提升，新增指定登錄的文化資產的數量也大大增加，但文化資產守護還是要自教育札根，很開心校園中存有文化資產，可自學校開始，一同為保存重要的文化資產努力。

新竹高中李明昭校長表示，劍道館歷經不同時代的需求，曾經作為劍道館、臨時教室、圖書館、合作社及社團空間使用，不同年齡層的校友對於劍道館的回憶也都不同，感謝柯建銘立委、新竹市政府、文化部文化資產局協助，讓古蹟修復順利完成，留住這棟承載新竹高中校友滿滿回憶的建築，明年即為新竹高中百年校慶，很開心劍道館能夠以嶄新的風貌迎接校友回校慶祝。

文化局指出，劍道館為磚造木構架瓦頂的建築物，採用上等的檜木與杉木打造，是台灣現存武道場中唯一採洋式建築者，屋面為複折式、山牆面呈現尖形山峰、牆面以清水磚疊砌，外牆則以扶壁作法，將屋頂重量透過外凸的磚柱傳至地面，使牆面可以開較大的窗戶，達到通風與採光的需求，使建築物歷經多年仍保持完善。

此外，文化局表示，位於竹市東門街的市定古蹟「辛志平校長故居」與新竹高中關係密切，為日治時期新竹中學校的校長宿舍，約於首任校長大木俊九郎時期完工，民國34年國民政府派辛志平校長接收新竹中學始居住於此，長達40年，目前辛志平校長故居以促參委外方式進行古蹟活化再利用，成效卓著，不僅有效活化，更已成為廣受遊客喜愛的文化資產推廣保存據點。

市府指出，新竹市是一座具深厚歷史底蘊的城市，共有65處古蹟與歷建，自林智堅市長上任後，透過指定、修復及活化三部曲，新增指定22處古蹟與歷建，讓過去被忽視的老建築有了文化資產身份，再進行後續的修復工程，予以活化再利用，例如辛志平校長故居、李克承博士故居、影像博物館、將軍村開放圖書資訊園區、南大路警察宿舍及新竹州警察高等官舍等等，盼讓市民重新走入建築，傳承歷史記憶。

今日出席竹中劍道館啟用典禮貴賓有文化部文化資產局局長陳濟民、新竹高中校長李明昭、建築師范綱城、立委柯建銘、竹中校友會前會長彭以豪、竹中校友會現任會長梁修宗、竹中家長會長陳俊麟、竹中前校長許明文、竹中前校長張瑞欽皆到場與會。

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