86歲古蹟「新竹少年刑務所演武場」　修復完成11日開放

▲新竹市長林智堅日前視察。（資料照／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

日式古蹟藝文場館再一處！位於廣州街的86歲市定古蹟「新竹少年刑務所演武場」修復完工，近日拆除圍籬，木構古樸建築現身街角，引市民關注，新竹市長林智堅今宣佈，建築已修復完成，與周邊的刑務所、獄官宿舍相連，是全台保存最完整的監獄系統，11月11日起，演武場將以「藝文空間」正式開館營運，規劃「新竹少年刑務所演武場」展覽，讓民眾得以一窺演武場過去作為日治時期監獄系統建築的神秘面紗。

林智堅指出，位於新竹市廣州街20巷18、20號的新竹少年刑務所演武場，落成於1935年（昭和10年），串聯與周邊刑務所、獄官宿舍，是全台保存最完整的監獄系統。演武場建築本身，過去曾是獄官進行武藝與體能訓練場所，二戰後改為監獄員工宿舍，也是繼台中後第二處完成修復的獄官武道場。

林智堅指出，新竹少年刑務所演武場在2002年獲指定為市定古蹟，上任後為讓閒置的演武館能夠活化，向中央爭取經費共投入2,840萬元整修，並拆除宿舍隔間、以檜木重新裝修。

文化局也說明，演武場分為本家、南附屬家及北附屬家三大部分建築，其中作為武藝訓練所的南側「柔道場」、北側「劍道場」下方，均置有一個半埋於土中的陶甕，為內部聲音反射的重要裝置，增加道場訓練聲響，用以壯大聲勢。整修後，保留道場下增加回聲的陶甕及給予緩衝的彈簧，本次修復特別以玻璃隔間展示，是開放後民眾造訪最有趣的可看點。

林智堅指出，上任後，透過「給予身份、修復、活化」等三部曲，讓古蹟、歷史建築重生，首部曲新增指定23處古蹟、歷史建築與紀念建築，讓過去被忽視的老建築擁有文化資產身份；第二部曲修復古蹟，則是近年重點工作，包含新竹州圖書館、南大路警察局宿舍及新竹州警察局高等官舍皆陸續完工，進士第、日本海軍第六燃料廠新竹支廠、將軍村等則刻正進行修復工程；第三部曲活化再利用，讓古蹟能夠重新與城市連結，目前湖畔料亭、新竹觀測所(氣象站)、演武場、辛志平校長故居、李克承博士故居皆已重新開放。

文化局長張馨之表示，11日起演武場開館時間為週二至週日09點至17點，首檔展覽將有兩個展出主題，其一是「演武•新生－竹少年刑務所演武場古蹟修復展」，為演武場內的常設展，呈現演武場的前世與今生、建築特色、空間場域、演武場與刑務所歷史建築群，以及建築修復歷程等，值得一提的是，演武場修復過程中保存了許多原舊木料，門窗及地板都藏有驚喜，等待愛好者前往探究發現。

另，「竹塹城散策三部曲」特展以「走動篇」作為首部曲，從貼近民眾生活的建築切入，以歷史時間軸做區分，將展覽設計為桌遊般場景，邀請民眾走動參觀。「走動」有兩層含意：第一，期待民眾在展場內走動，全觀地了解新竹市的歷史與建築脈絡；第二，希望民眾在城市中「走動」時，更深觀察自身所處的環境中，讓生活與歷史產生對話。

文化局表示，相關訊息請上文化局官網（https://culture.hccg.gov.tw）查詢，洽詢專線03-5425079，或撥打1999為民服務專線。