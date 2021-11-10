竹市實現一區一公托 　東區公托中心完工明年1月招生　

▲林智堅市長前往視察東區公共托嬰中心。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今（10日）宣布，東區公共托嬰中心正式完工，明（111）年1月招生，實現「一區一公托」政策。林智堅市長今也前往視察，他說東區公托空間、收托人數都為三區之最，坐落國防部世紀鑫城社區，兩層樓空間以溫暖木質色調搭配飽和綠色，有多區圓弧角落設計、鋪設軟質地板、大片落地窗，更裝設智能空氣品質監測設備，為孩子打造一片可安全探索的寧靜森林，共計可收托25名2個月至2歲嬰幼兒，師生比為1:4。

林智堅表示，新竹市生育率在各縣市當中一直名列前茅，對於幼兒的照顧、福利與教育工作一直是重點工作。竹市公有閒置空間尋覓不易，設置公共托育設施的地點需要的條件更嚴格，市府團隊仍努力尋覓適合場所，109年在南勢社會福利館成立北區公共托育家園，今（110）年香山區公共托育家園開始招生，今東區公共托嬰中心完工、明年初招生，完成「一區一公托」最後一塊拼圖。

社會處表示，東區公共托嬰中心向國防部租賃空間，兩層樓面積約49坪，整體設計以綠色、黃色為基底，讓人感受到活潑溫暖的氛圍，更將健康融入幼兒照顧空間，裝設智能空氣品質監測設備，除自動排氣功能外，可監測PM2.5及CO2，為幼兒健康把關。

社會處張柔處長表示，東區公共托嬰中心依循北區及香山區公共托育家園的經驗，將東區擴大為收托25人的托嬰中心，更將托育與社福2項服務中心結合，東區社會福利服務中心就坐落於東區公托隔壁，下（12）月起社工將進駐，提供民眾社區福利諮詢和福利服務，相信這2項服務進入社區，會讓民眾幸福更有感。

承接東區公共托嬰中心室內裝修設計的設計師胡靖元表示，因公托以收托0-2歲的幼兒為主，整體空間規劃與色調融合活潑溫馨的氛圍，空間設計除考量幼兒發展的需求與安全外，活動區及睡眠區等環境均鋪設6mm的軟質地板，讓幼兒學步、爬行遊戲時不易碰撞或受傷。

社會處表示，東區公共托嬰中心收托條件為嬰幼兒須設籍本市，且其父母（或監護人）一方於報名登記日向前推算連續設籍本市滿6個月以上者；入托後師生比為1:4，每人每月收費為12,000元，如家長收入符合準公共化補助（所得稅率低於20%），每月可再獲得4,000元補助，收托序位以弱勢家庭（含低收入戶、中低收入戶及特殊境遇家庭）為優先，名額為總收托人數之三分之一。

社會處說明，東區公共托嬰中心服務團隊預計下（12）月進駐，明（111）年1月開始招生，托育時間為週一至週五上午7：30至下午5：30，相關訊息將隨時更新於新竹市政府社會處網站或FB粉絲專頁。