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一甲子的幸福　林智堅訪「鑽石婚」夫婦

▲新竹市長林智堅拜訪婚齡達60年夫婦孫思嶠與黃巧珠。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅拜訪婚齡達60年夫婦孫思嶠與黃巧珠。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

相守一甲子不容易，新竹市長林智堅今拜訪「鑽石婚」、婚齡達60年夫婦孫思嶠與黃巧珠，分別高齡85歲、84歲的兩人都畢業於新竹師範學院、在竹師附小任教，後因音樂相遇相戀，分別擔任指揮、伴奏，帶領竹師附小合唱團上電視台表演，是當時新竹地區合唱團首登螢幕，教育無數新竹音樂人才。孫思嶠在太太支持下，至今仍持續創作音樂，更固定在紀念日送上大束玫瑰，讓太太黃巧珠害羞笑說「他很浪漫」。林智堅見兩人甜蜜婚姻，直說「兩人是竹市典範，回去也要跟太太說。」

林智堅今帶著黃金對戒與精美禮盒恭賀「鑽石婚」，孫思嶠與黃巧珠當場獻唱孫思嶠所創作「新竹調」。他們分享，兩人同為新竹師範學院畢業，並任教於當時的竹師附小，原本彼此不相識，因為都喜歡音樂，有著共同的啟蒙老師，一前一後交替上課而相識、交往5年結婚，「音樂」可說是他們的媒人。兩人在民國56年分別擔任指揮與伴奏，帶領竹師附小合唱團到台視直播演唱，創下合唱團首次上電視台的紀錄。

「用音樂來維繫感情」，孫思嶠認為，兩人過日子要多創造「不平凡」，他們共同興趣是音樂，他創作每首歌，第一個聆聽都是妻子，兩人一早起來就聽交響樂，還一起去聽音樂會、一起旅遊「約會」，還曾一起到維也納進行音樂之旅。他感謝黃巧珠一路支持，讓他追求音樂夢想，推動合唱團、創作歌曲。

「他很浪漫」黃巧珠害羞說，每年結婚紀念日，孫思嶠都會送與結婚週年同等的玫瑰花束，去年50週年因50朵玫瑰「花瓶放不下」，兩人就約定往後結婚週年僅買18朵玫瑰花，象徵永遠18歲。

兩人最常一起討論音樂，平常也會一起散步運動，好感情都連孩子都讚「最佳身教」。當意見不一樣時，孫思嶠、黃巧珠都分享，當下「一定要冷靜」，他們會冷靜一下，當彼此消化後，兩人會互相道歉、心平氣和討論，「相處好久了，沒什麼好計較」。

對此，林智堅說，每一對鑽石婚的佳偶，都有著浪漫動人的愛情故事。新竹市今年有62對鑽石婚夫婦報名參加，其中有3對佳偶婚齡達70年，最高歲數的長輩為95歲，謝謝長輩與眷屬長久以來的付出，共同打造竹市幸福城市。

社會處表示，今年還有一對鑽石婚夫婦黃祥銪、黃田香結縭62年，兩人從小青梅竹馬，16歲的黃祥銪初見12歲的黃田香就一見鍾情，暗戀10年，27歲才抱得美人歸，89歲的黃老先生談起這段往事，臉上一抹微笑仍有著滿滿的情意。而另一對夫婦呂萬桔、呂彭豆，相親認識46天就結婚，婚後先生就去當兵，家中一切庶務全由太太打理，60年來相扶相持，如今兒孫滿堂。

社會處表示，鑽石婚長輩們一路走來，用愛、尊重與包容，豐富彼此的人生，市府致贈黃金對戒，為長輩留下紀念，特地精心準備新竹在地或者「醬」禮盒，象徵長輩牽手逾60年酸、甜、辣、苦日子，該禮盒結合「街友再出發計畫」，街友溫暖的手包裝每份禮物，傳遞滿滿的祝福心意。

另外，為了要給長輩們更好、更健全的照顧，市府以5大政策讓老人在地安養，包含續發安老津貼3千元、重陽敬老禮金提高至2千元、免費全口假牙、免費健康檢查，以及設立63處共餐食堂，讓長輩越活越年輕、越老越幸福。

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