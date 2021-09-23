香山社福中心揭牌　竹市實現1區1中心

▲「香山區社會福利服務中心」今揭牌。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市實現一區一社福中心目標，新竹市副市長沈慧虹今揭牌「香山區社會福利服務中心」，該中心位於鹽水里市民活動中心內，並配置4名社工，中心內還有「溫馨的會談室」、「會議及活動空間」，未來將提供個案服務，還規劃與其他團體合作，推出適合親子、家庭活動的手作、闖關遊戲等團體活動，服務不分年齡，期盼打造綿密社區服務安全網。

新竹市為讓社會安全網更加健全，新竹市長林智堅規劃「一區一社福中心」，深入服務社區，南香山鹽水里市民活動中心揭牌後，目前三區社工人力都已配置完成，社工也進行社區服務。東區社福中心位於衛生社福大樓中，北區社福中心則位於南勢社會福利館。

「將人和心一起帶入社區服務！」沈慧虹今致詞表示，市府重視弱勢民眾的服務，竹市各區積極布建如小型社會處一般的社會福利服務中心，在香山區社福中心完成建置後，也達成了一區一社福中心之目標，讓社工人員將服務帶入社區中，成為社區的第一線服務窗口。

社會處處長張柔表示，社福中心除提供民眾福利諮詢服務及弱勢個案、家庭處遇外，還會辦理相關預防性活動及宣導，期能降低脆弱家庭的風險程度，穩定家庭功能，也讓社會更重視弱勢民眾的關懷，如民眾有諮詢之需求，都歡迎洽詢各區社福中心。